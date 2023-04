Meßkirch – Die Vorbereitung für das 50-jährige Jubiläum des Gemischten Chores Menningen, das am 14. und 15. Oktober gefeiert wird, ist in vollem Gange, wie vom Vorsitzenden Volker Schneider zu erfahren ist. Der Chor wurde 1973 von 50 Sängerinnen und Sängern zum Anlass der bevorstehenden 800-Jahr-Feier der Ortschaft gegründet. Seither gehört der Verein zu den Kulturträgern des Dorfs und der Gesamtgemeinde Meßkirch. Auch am Gesangverein ging der Wandel der Zeit nicht vorbei – ein Rückgang an aktiven Sängerinnen und Sängern blieb dabei leider nicht aus.

„Wir wollen über die zwei Tage der Jubiläumsfeier im Oktober 2023 den Chorgesang besonders hervorheben, was gleichzeitig eine Werbung für die teilnehmenden Chöre sein soll“, sagt Volker Schneider. Daraus ergibt sich auch, den Chor durch neue Sängerinnen und Sänger für das Jubiläum zu stärken. Deshalb lädt der Gemischte Chor Menningen alle Interessierten am Donnerstag, 20. April, um 20 Uhr zu einer offenen Probe in den Gemeindesaal Menningen ein, einfach „Reinsetzen, Ausprobieren, Mitsingen“ unter dem Titel „Komm in den Xangverein“.

Mit dieser Aktion will der Chor nicht nur neue Sängerinnen und Sänger für sich gewinnen, sondern auch ehemalige Aktive ansprechen, bei der offenen Probe vorbeizuschauen und wieder einmal mitzusingen. „Egal welche Stimme und welches Alter – jede und jeder, auch Auswärtige, die Freude am gemeinsamen Singen haben, kann kommen und wird sich bei uns beim Singen wohlfühlen. Zum Mitsingen benötigt man im Gemischten Chor Menningen keine Vorkenntnisse – dafür viel Herzblut und Leidenschaft. Argumente dafür, es einmal auszuprobieren, gibt es viele, denn das Singen bringt Freude ins Leben, verbindet und fördert Freundschaften. Die Sängerinnen und Sänger sind zudem überzeugt, Singen steigert das Glücksgefühl, stärkt das Immunsystem und sorgt für Entspannung. Für alle Interessierten ist ein „Reinschnuppern“, so Schneider, am 20. April eine gute Gelegenheit.