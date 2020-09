„Die Verluste haben wir fast wird aufgeholt,“ sagt Jochen Große Entrup. In einem gemeinsamen Telefongespräch mit Verleger Armin Gmeiner blickte der Vertriebschef des Meßkircher Gmeiner-Verlags gegenüber dem SÜDKURIER auf die zurückliegenden Folgen der Corona-Pandemie, die bevorstehende Frankfurter Buchmesse und die weitere Zukunft des Regionalverlags.

Positive Corona-Folgen: An den Verkaufszahlen lasse sich ablesen, dass sich die Menschen in Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Regeln in ihre Heimat zurückziehen würden. Und bei einem Griff zu einem Buch würden sie nach Bezügen zu ihrem Alltag und ihrer Umgebung suchen, so die Analyse der beiden Führungskräfte des Gmeiner-Verlags. Vor allem gefragt seien deshalb Titel aus der Reihe der Regio-Krimis, die verlegt werden. Aktuell kümmere er sich um einige Nachdrucke von entsprechenden Titeln, deren Erstauflage im Frühjahr erschienen sei, schilderte Jochen Große Entrup. In den Geschichten der Regio-Krimis würden sich die Leserinnen und Leser wiederfinden und könnten dabei auch in eine andere Welt abtauchen. Krimis, die im Allgäu oder an der Küste spielen, seien zurzeit sehr stark gefragt. Gmeiner und Große Entrup können sich vorstellen, dass in einem der kommenden Regio-Krimis sich einer der Autoren auch mit dem Thema Corona auseinandersetzen wird.

Weitere Konzentration im Buchhandel befürchtet: Die beiden Manager des Gmeiner-Verlags gehen davon aus, dass es, beschleunigt durch die Corona-Pandemie zu einem weiteren Konzentrationsprozess im deutschen Buchhandel kommen werde. Erst wenn die von der Bundesregierung angesichts der Corona-Krise zeitlich hinaus geschobenen Insolvenzanmeldungen fällig seien, sei absehbar, wie viele stationäre Buchhandlungen es noch geben werde. Auf solche Läden, wie beispielsweise die Buchhandlung Schönebeck in Meßkirch, sei der Gmeiner-Verlag angewiesen. Denn in solche Buchhandlungen gingen die Leserinnen und Leser neben ganz gezielten Käufen auch zum Schmökern und würden dabei manchen Titel zufällig entdecken und erwerben, schildert der Vertriebschef des Gmeiner-Verlags. Für die nächsten Monate hofft er, dass sich die Menschen angesichts der Corona-Meldungen nicht verunsichern lassen würden und deshalb beispielsweise Buchhandlungen meiden würden. Wobei er gemeinsam mit Armin Gmeiner hinzufügte, dass sich die stationären Buchhandlung online sehr gut aufgestellt hätten.

Krisentauglicher Verlag: Die Corona-Krise sei nicht die erste, der sich der Gmeiner-Verlag ausgesetzt sieht, sagte Verleger Armin Gmeiner im SÜDKURIER-Gespräch. Er erinnerte an 9/11 – die Flugzeug-Anschläge des islamistischen Terrornetzwerk al-Qaida in den USA und die weltweite Finanzkrise ab 2008. Alle bisherigen Krisen seien gemeistert worden. Armin Gmeiner geht davon aus, dass er neben der bereits erhaltenen staatlichen Corona-Finanzspritze keine weitere braucht. Was die wirtschaftliche Zukunft des in Meßkirch angesiedelten Verlags anlangt, seien sie in der weiteren Planung weiter sehr vorsichtig, so Gmeiner und Große Entrup.

Verzicht auf Buchmesse: Dieses Jahr wird der Gmeiner-Verlag im Oktober auf einen eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse als wichtige geschäftliche Plattform verzichten. Denn nur zehn Prozent der üblichen Zahl an Ausstellern werde vertreten sein, begründete Verleger Armin Gmeiner. Auf der Messe werde es nur eine Lesung mit fünf Gmeiner-Autoren aus Frankfurt geben. Ansonsten werden Online-Formate mit eigenen Autoren über die Messe ausgespielt.

