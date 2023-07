Bei besten Wetterbedingungen machten sich die rund 30 Teilnehmer im schönsten Abendlicht auf meist geteerten Wegen auf den Weg durch die heimischen Wiesen und Getreidefelder vorbei an beschaulichen Dörfern rund um Meßkirch. Jochen Metz (links vorne) hatte die fröhliche Radgruppe über das Birkenloch nach Bietingen, Ilgenthal nach Volkertsweiler und Madachhof hinüber zu den Sauldorfer Seen geführt. Das Foto entstand auf der Tour bei Ilgenthal. Aufgrund der sommerlichen Hitze wurden gemeinsame Trinkpausen eingelegt und wer wieder zurück in Meßkirch noch einkehren wollte, konnte das in geselliger Runde gerne tun. Der Schwäbische Albverein bietet Fahrradtouren und geführte Wanderungen in der Heimat und in der Ferne an. Zu den Aktivitäten der Älbler in Meßkirch sind auch Gäste eingeladen.