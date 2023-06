Die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf gestalten dieses Jahr gemeinsam das Fronleichnamsfest in Meßkirch. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche St. Martin wird in einer Prozession Jesus Christus zum Segen durch die Straßen der Stadt getragen, wie es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit heißt.

Ein alter Brauch ist es auch, den Umzugsweg mit Blumenteppichen zu gestalten. Alle, die sich hier einbringen wollen, sind von der Seelsorgeeinheit herzlich dazu eingeladen. Der Prozessionsweg beginnt an der Stadtkirche und führt durch das Schloss und den Hofgarten in die Conrad-Gröber-Straße. Von dort geht es durch die Grabenstraße Richtung Marktbrückle. Auf dem Platz vor der Bäckerei Liebich ist die erste Altarstation. Weiter führt die Prozession zum Rathaus und die Hauptstraße hinunter bis zur Abzweigung Museumsstraße. Über diese Straße geht es dann weiter bis zum Platz Am Saumarkt. Dort ist die zweite Altarstation. Zurück führt der Weg über die Kreutzer- und Schlossstraße in die Stadtkirche St. Martin.

Da am Abend des Feiertages am 8. Juni die Absperrungen der Straßen wieder aufgehoben werden, müssen vorher die Straßen von den Blumen- und Grasresten gereinigt werden. Dies wird mit einer Straßenkehrmaschine erledigt. Dieses Vorgehen ist neu und hat haftungsrechtliche Gründe. Da die maschinelle Reinigung nicht auf den gepflasterten Flächen durchgeführt werden kann, wird auf diesen Stücken auf einen Blumenteppichschmuck verzichtet, teilt die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf mit.

Nicht mit Blumenteppichen belegt werden können der Bereich Marktbrückle, die Hauptstraße und der Abschnitt der Kreutzer-Straße von Schuhhaus Müller bis zum Stadtbauamt. Deshalb wird das Teppichlegen auf die Conrad-Gröber-Straße und Grabenstraße bis zur 1. Altarstation, die Museumsstraße, den Platz Am Saumarkt (hier ist das Pflaster fest vergossen und kann mit Straßenkehrmaschine gereinigt werden) und die Schlossstraße bis zur Kirche konzentriert.