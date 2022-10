von Susanne Grimm

Eine besondere musikalische Unterrichtsstunde haben die Kinder der Grundschule Rohrdorf mit Henriette Gärtner erleben dürfen. Die bekannte Konzertpianistin und Musikphysiologin hat im Rahmen des Projekts „Rhapsody in school“ den Kindern die klassische Musik auf ungewöhnliche Weise nahegebracht.

Kinder dürfen Klavier untersuchen

Auch durften die Kinder das Innenleben des Schulklaviers genau untersuchen, wobei die Musikerin auf kindgerechte Weise beispielsweise erklärte, dass die Pedale am Klavier nichts mit Gas und Bremse zu tun haben. Bei der hautnahen Inspektion des Instruments durch die Acht-bis Zehnjährigen ging bei dem einen oder anderen anwesenden Erwachsen ganz sicher der Blutdruck nach oben, doch Henriette Gärtner, die mitten im Kinderpulk kniete, sorgte dafür, dass dem Instrument nichts passierte.

Rhapsody in School „Rhapsody in School“ ist eine ehrenamtliche Künstlerinitiative, bei der Profimusiker Bildungseinrichtungen besuchen, um den Schülern Musik hautnah näherzubringen. Das Projekt geht auf den Pianisten Lars Vogt (1970 bis 2022) zurück und wurde unter dem Begriff „Rhapsody in School“ im Jahr 2005 von klassischen Musikern gegründet. Die Musiker kommen in der Regel für zwei Schulstunden in die Schule und machen die Lernenden im direkten Gespräch und mit dem Kennenlernen ihres Instruments mit der klassischen Musik vertraut. Dabei ist vor allem die persönliche Begegnung und die Interaktion von Bedeutung. Henriette Gärnter macht dieses Projekt nach eigener Aussage auf eigenen Initiative, denn: „Viele Kinder hatten noch nie Kontakt mit klassischer Musik und das will ich ändern“. (sgr)

Spannende Welt der Klassik

Die Kinder fanden es jedenfalls spannend, wie die Töne entstehen und welchen Klang sie haben können. Ohne Scheu stellten die Kinder Fragen an die Musikerin, die sich ebenfalls ganz unbefangen mit dem potenziellen Nachwuchs abgab. Bevor das Tasteninstrument sein Inneres zur Schau stellen musste, nahm Gärtner die Mädchen und Jungen mit auf eine musikalische Untersuchung des bekannten Weihnachtsliedes „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Dabei erfuhren große und kleine Zuhörer, dass dieses Lied ursprünglich ein französisches Volkslied ist, das Hoffmann von Fallersleben im Jahr 1835 zu dem bekannten Weihnachtslied umgetextet hat. Gärtner erzählte den Kindern, dass der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart diese Melodie als Grundlage seiner Klaviervariationen (KV 265) verwendet hat.

Henriette Gärtner und die Rohrdorfer Grundschulkinder haben viel Spaß miteinander. | Bild: Susanne Grimm

Schüler tauchen in Klangerlebnis ein

„Was ist denn eine Variation?“ wollte ein Kind wissen. „Eine andere Art“, wusste ein Mitschüler. Die Musikerin nutzte die Gelegenheit, den Kindern zu erläutern, was in der Musik ein „Thema“ ist, nämlich eine bestimmte Melodienfolge, und die kann variiert werden. Anhand dieses Liedes ließ sie die Kinder hören, wie das Thema klingt. „Ich werde nun dieses Lied in verschiedenen Variationen spielen“, sagte Gärtner und forderte sie auf: „Hört gut zu, denn ihr müsst zählen, wie viele Variationen das sind“. Was dann folgte, war ein Eintauchen in ein unglaubliches Klangerlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeisterte.

Kinderfragen an die Pianistin: „Wie oft muss man üben?“

Zwölf Variationen eines einzigen Liedes hinterließen tiefen Eindruck bei dem jungen Publikum, zumal dieses sich eng um die Klavierspielerin geschart und ihr auf die Finger geschaut hat. „Tun dir da nicht die Finger weh?“, fragte ein Mädchen, sichtlich erstaunt ob der rasanten Schnelligkeit der Finger und Hände der Pianistin. „Wie lange dauert es, bis man so spielen kann?“, Wie oft muss man üben?“ Viele Fragen hatte Gärnter zu beantworten, was sie auch geduldig tat. Sie ermunterte die Kinder, ein Instrument zu erlernen: „Das macht nicht nur Freude, sondern ist auch ein gutes Training für das Gehirn“. Alle zehn Finger hätten sozusagen ein eigenes kleines Gehirn, also ein Areal im Gehirn und wer ein Instrument spielt, macht damit sein Gehirn stärker“.

Rektorin Henriette Keller bedankt sich mit Pralinen bei ihrer Namensvetterin Henriette Gärtner für diese besondere Musikstunde. Bilder: Susanne Grimm | Bild: Susanne Grimm

Henriette Gärtner spielt seit vielen Jahren erfolgreich

Sie berichtete den Kindern, dass sie schon mit drei Jahren angefangen hat, Klavier zu spielen und schon mit vier Jahren beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Preis gewonnen, aber erst mit zwölf Jahren Noten lesen gelernt hat. Aber sie mochte als Kind auch Fußball und habe sich deshalb öfters mal mit ihren drei Brüdern um den Ball gestritten. Sowohl die Musik als auch der Sport spielen für die Pianistin eine große Rolle in ihrem Leben, denn für sie gehöre beides zusammen. Die Künstlerin hat neben dem Musikstudium den Doktor in Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) im Bereich der Bewegungsphysiologie/Biomechanik gemacht. Deshalb versuchte sie, den Kindern anhand des Zusammenwirkens der zehn Finger, der Körperhaltung, des Muskelspiels des Körpers und der Atmung zu erklären, wieso Sport und Musik zusammengehören, wobei bei dieser Altersgruppe die Verständnisebene für diese komplexe Thematik noch nicht sehr ausgeprägt erschien. Die sinnliche Ebene, praktische Erfahrung und taktile Wahrnehmung – auf diesen Schienen nahmen die Kinder diese besondere Musikstunde auf, von der sie ganz sicher zuhause erzählen werden. Rektorin Henriette Keller bedankte sich bei der Profimusikerin mit einer Schachtel Pralinen, zu der auch die Musiksportlerin nicht nein sagen konnte.