Meßkirch Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Positive Signale für Personenverkehr auf der Ablachtalbahn

Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick will eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Reaktivierung dieser Bahnstrecke in Auftrag geben. Zunächst wird der Abschnitt zwischen Stockach und Mengen in den Blick genommen. Touristische Fahrten soll es schon 2021 geben.