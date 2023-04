B

ei der Jahresversammlung der Stadtkapelle Meßkirch blickte der Vorsitzende Armin Mayer vor einigen Tagen auf das vergangene Vereinsjahr zurück, das zum Glück wieder ohne großen Einschränkungen verlaufen konnte, wie es in einer Mitteilung der Stadtkapelle heißt. Für das Jahr 2023 sei der Terminkalender der Stadtkapelle bereits bestens gefüllt mit musikalischen Auftritten. Mayer bedankte sich für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands sowie mit dem Dirigenten Zsombor Rethy und dessen Stellvertreter Michael Muffler.

Schriftführerin Madeleine Faschian ließ das vergangene musikalische Jahr Revue passieren und ließ auch so manche Anekdote nicht aus, das Schmunzeln und Lacher bei den Musiker hervorrief. Kassierer Alexander Stärk konnte in der Versammlung Positives zum aktuellen Kassenstand der Stadtkapelle berichten.

Jugendleiter Thomas Schatz berichtete stellvertretend für das Jugendleiterteam von der Probenarbeit und der Ausbildung der derzeit rund 30 Jungmusiker in der Kapelle. Im Jahr 2022 konnten auch endlich wieder die D-Lehrgänge für die Jugendlichen angeboten werden.

Dirigent Zsombor Rethy blickte sehr zufrieden auf das vergangene Jahr. Ein absolutes Highlight war das Jahreskonzert, das unter dem Motto „Best of zehn Jahre Zsombi“ stand, welches auf Ende Oktober vorgezogen wurde. Im Anschluss daran spielten die Musiker dann zum Dank an die Kirche ein Benefizkonzert in der St. Martin-Kirche in Messkirch. Zwei Konzertvorbereitungen innerhalb kürzester Zeit verlangten viel Arbeit und Disziplin, die Musiker schafften auch diese Herausforderung mit Bravour.

Für 42 Proben wurden in der Jahresversammlung Uli Lipp und Janine Sulger sowie für 41 Proben Johanna Sulger ausgezeichnet. Vorsitzender Armin Mayer ehrte in der Versammlung auch verdiente Musiker für ihre aktive Tätigkeit. Für zehn Jahre wurden Janine und Johanna Sulger geehrt. Madeleine Faschian erhielt die silberne Nadel für 20 Jahre aktive Tätigkeit in der Stadtkapelle Meßkirch.