Meßkirch vor 4 Stunden

Polizei sucht Zeugen: 85-Jähriger stürzt in Bach und verstirbt dort

Ein 85-jähriger Mann ist am Freitag so unglücklich gestürzt, dass er in einen Bach in Meßkirch fiel und dort verstarb. Jetzt bittet die Verkehrspolizei um Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten.