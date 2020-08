Knapp 20 Einbrüche unter anderem in Gaststätten und Vereinsheime im Raum Meßkirch werden den beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 20 Jahren zur Last gelegt, die die Polizei jetzt festnehmen konnte. Zwischen Ende Juli und Anfang August waren die Tatverdächtigen auch in Autohäuser eingestiegen und hatten Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei hatte es das Duo nach Polizeiangaben in erster Linie auf Bargeld abgesehen. Bei einer Vielzahl der Einbrüche erbeuteten die jungen Männer kleinere Beträge, aber auch eine größere Menge an Zigaretten, eine Musikbox sowie Sportbögen, ein Notstromaggregat und Werkzeugkoffer.

Nach einem landkreisübergreifenden Erkenntnisaustausch zwischen den Polizeiposten in Mühlheim an der Donau und in Meßkirch waren die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen gekommen. Ein Zeuge hatte schließlich am vergangenen Sonntagmorgen beobachtet, wie die beiden Männer mit einem Trennschleifer versuchten, einen Zigarettenautomaten in Neuhausen ob Eck aufzubrechen und sofort die Polizei verständigt.

Während der 21-Jährige, der zu Fuß flüchtete, von Beamten vorläufig festgenommen werden konnte, gelang seinem Komplizen zunächst die Flucht. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Flüchtigen einige Stunden später konnten die Ermittler Diebesgut aus den vorangegangenen Einbrüche sicherstellen. Die beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrfachen besonders schweren Diebstahls.