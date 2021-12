Für das medizinische Projekt der Stadt Meßkirch wird wohl ein Genossenschaftsmodell gewählt werden. Das sagte Bürgermeister Arne Zwick in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dieses dreht sich auch um die beiden großen Bauprojekte in 2022 und das Amazon-Verteilzentrum.

Dass die Stadt Meßkirch am Stachus ein Ärztehaus bauen will, stieß auf ein positives Echo. Erste weitere interessierte Nutzer aus dem medizinischen Bereich hätten sich gemeldet. Das sagte Bürgermeister Arne Zwick in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.