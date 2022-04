von Dekan Stefan Schmid

Joseph aus Arimathäa kommt nach Hause und berichtet seiner Frau, dass er dem toten Jesus das Familiengrab überlassen habe. Jenes Grab, welches für ihn, seine Frau und für seine Familienangehörigen reserviert war. Seine Frau ist überhaupt nicht begeistert: „Wie kannst Du nur? Wo sollen wir dann einmal beerdigt werden?“ Joseph bleibt gelassen. Er antwortet seiner Frau: „Ach Schatz, mach Dir keine Sorgen, es ist doch nur für drei Tage!“ Ein schöner Witz, über den man herzlich lachen kann. Aber es steckt mehr dahinter: Der Glaube an den auferstandenen Jesus. Joseph war ein Jünger Jesu und dem Witz zufolge war er überzeugt, dass das Grab nach drei Tagen wieder leer sein wird, denn Jesus wird von den Toten auferstehen. Das Osterfest ist ein ganz wichtiges Fest für die Christen. Es ist ein Hoffnungsfest, welches besagt, dass nach dem Karfreitag ein Ostermorgen folgen wird. Der Tod ist besiegt.

Viele hoffnungslose Menschen

Im Moment erleben wir viele hoffnungslose Menschen. Corona, der Krieg in der Ukraine und viele Unruheherde auf der ganzen Welt beschäftigen uns. Kann man da noch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Ja, das Leid und Elend dieser Welt darf nicht ausgeblendet werden. Aber wir dürfen die Hoffnung niemals verlieren, dass es besser werden kann. Jesus gibt uns diese Hoffnung. Auch er ist am Karfreitag nicht vorübergegangen.

Er hat das Leid und Elend dieser Welt auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Aber er bleibt nicht im Tod, sondern er wird auferstehen am dritten Tag. Auch wenn wir Karfreitage erleben müssen, so dürfen wir immer wieder fest darauf vertrauen, dass ein Ostermorgen folgen wird.

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren und wir uns dort, wo es geht, für eine bessere Welt einsetzen. Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest.