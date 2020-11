Der Online-Handel wird vom Land Baden-Württemberg stark gefördert und verspricht deutliche Umsatzzuwächse, doch rufen Einzelhändler und Unternehmen das Geld nicht ab. Mathias Bank, Geschäftsführer des Software-Unternehmens Repalogic in Meßkirch findet die Zahlen erschreckend. Er äußert seine Verwunderung darüber, dass gerade im ländlichen Raum wie in Meßkirch die Chancen für ein Wirtschaften, welches die Unternehmen für die Zukunft stärkt, nicht genutzt werden. Er erklärt die Vorteile des Online-Handels sowie die Gründe, warum Einzelhändler und Unternehmen die Möglichkeit der Umsatzsteigerung nicht wahrnehmen.

Scheu vor der Veränderung

„Die Digitalisierung ist bei jedem auf der Agenda, doch fehlt es an der Umsetzung“, sagt Mathias Bank. Doch worin liegen die Gründe für diese Blockade? Es sei zum einen die Scheu, etwas zu verändern, führt Bank an. Zum anderen hätten viele Respekt vor neuen Programmen und der damit verbundenen Arbeit. Einzelhändler hätten die Befürchtung, am Abend an den PC sitzen zu müssen, um Mails zu beantworten. „Viele wissen nicht, was heute möglich ist“, vermutet der Vorsitzende der Gewerbe- und Handelsvereinigung. „Es ist vielen nicht bekannt, dass bei einem guten System viele Prozesse und Rückantworten automatisiert ablaufen“, erklärt er. Auch Social-Media-Kanäle werden damit automatisch bedient.

Meßkirch Corona verdirbt die Kauflust – Einzelhändler in Meßkirch vermissen Laufkundschaft Das könnte Sie auch interessieren

Im Lockdown 40 Prozent Umsatzplus

Über den Online-Handel als zusätzliche Verdienstmöglichkeit könnten Einzelhändler und Unternehmen ihre Produkte für die Kunden attraktiv präsentieren, Neuheiten ankündigen und gezielt über Angebote und aktuellste Entwicklungen informieren. „Es gibt Unternehmen, die auf diese Weise während des Lockdowns ein Umsatzplus von 40 Prozent hatten“, weiß der Geschäftsführer. Umfragen zeigten immer wieder, dass Kunden Werbung lieben, aber viele die Stapel kostenloser Prospekte ungesehen in die Altpapiertonne werfen. Diese Art Werbung sei zu unspezifisch. Jeder wolle gerne nach seinen Interessen informiert werden, und da zeige der Online-Kontakt zu den Kunden seine Stärken. „Eine Webseite und eine Präsenz bei Facebook und Instagram alleine reichen nicht“, weiß der Fachmann, denn von alleine funktioniere der Online-Shop nicht.

Kunden wollen gezielte Werbung

„Wann haben Sie das letzte Mal zu den Gelben Seiten gegriffen“, fragt Bank rhetorische. Das sei ein Medium, das kaum attraktiv sei, doch Einzelhändler agierten, als funktioniere das Kundenverhalten noch auf diese Weise. Oft höre man den Satz: „Amazon macht das Geschäft kaputt.“ Das stimme so nicht, erklärt der Software-Entwickler für Systeme für den Online-Handel. „Es ist klar, mit den billigen Preisen der riesigen Online-Anbieter können Einzelhändler nicht mithalten“, betont er, deshalb müssten diese das Augenmerk auf ihre Qualitäten richten. Die Kunden wollen gut beraten sein, wollen sich schon vorher einen Eindruck vom Angebot verschaffen und sie möchten einen direkten Kundenservice und Support.

Ideen vermitteln

Die Kundschaft interessiere sich nicht immer für die billigste Variante, sondern wünsche, dass ihr Ideen vermittelt werden. Im Lebensmittelbereich könne man ein Rezept des Tages oder der Woche präsentieren mit der dazu passenden Einkaufsliste, der Sportbereich beispielsweise könne in Zeiten des Lockdowns besonders auf Hanteln, Yogamatten oder ähnliches aufmerksam machen oder das Schuhgeschäft könne auf leichte Wanderschuhe und dazu eine kleine Wanderroute vorschlagen.

Maßkirch Corona-Krise: Meßkircher bezahlen jetzt häufiger ohne Schein und Münze Das könnte Sie auch interessieren

In Meßkirch gehe es darum, das Kaufpotenzial der Kundschaft besser zu nutzen. Dazu müssten diese aber bereits vor der Anfahrt über die Angebote Bescheid wissen. Eine weitere Verlockung: Die touristischen Attraktionen in und um Meßkirch, die den Besuch abrunden.