Beim diesjährigen Schlosserlebnistag des Vereins Schlösser Burgen Gärten in Baden-Württemberg zeigt das Oldtimer-Museum Meßkirch seine besonderen Schätze. Der Schlosserlebnistag ist am Sonntag, 21. Juni. „Nach der langen und schwierigen Zeit der Corona-Pandemie bietet sich endlich wieder die Möglichkeit, schrittweise am öffentlichen Leben teilzunehmen“, teilt Egon Pfeifer vom Oldtimer-Museum mit.

Schrauber haben die Zeit der Pandemie genutzt

Viele Oldtimerschrauber nutzten die Zeit der Pandemie in ihren Garagen und Werkstätten, um ihre Fahrzeuge zu restaurieren, fahrfertig zu machen und auf Hochglanz zu polieren. Zu sehen sind diese Raritäten im Oldtimer-Museum am kommenden Sonntag beim Schlosserlebnistag. Bei Führungen erfahren die Besucher unter anderem die motorsportliche Vergangenheit der Stadt Meßkirch, die beinahe eine Autoweltstadt wurde. Das Oldtimer-Museum hat am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Verbilligter Eintritt über eine Kombikarte der Kreisgalerie ist möglich. Es werden zwei Führungen um 12.30 Uhr und um 15.30 Uhr kostenlos angeboten, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Für den Besuch des Museums ist das Tragen eines medizinischen Mund-und Nasenschutzes ebenso wie die Abgabe der Kontaktdaten erforderlich, es ist kein Corona-Test notwendig.

Schlosserlebnistag bietet viele Möglichkeiten

Für die Teilnahme einer Führung muss ein aktueller negativer Corona-Test oder der Impfass beziehungsweise Nachweis einer Genesung vorliegen. Bei der Impfung ist darauf zu achten, dass eine vollständige Impfung vorliegen muss. Dies gilt auch für die Schlossführungen „Frauen bei Hof“, die jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr stattfindet (wir berichteten bereits). Die Führung will drei Frauen und ihr Tun ausführlich beleuchten, die am Hof von Meßkirch wirkten oder aus ihm hervorgingen. Über die Frauen bei Hofe ist normalerweise nur wenig bekannt. Der letzte Schlosserlebnistag hatte 2019 stattgefunden gemeinsam mit einem Handwerker- und Bauernmarkt. Dieser findet dieses Jahr wegen der Pandemie nicht statt. Dafür haben aber die Museen und die Kreisgalerie geöffnet. Wer nur das Schloss besuchen will, benötigt kein negatives Testergebnis.