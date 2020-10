von Sandra Häusler

Bereits am Montag, 28. September startete der Betrieb im Hallenbad wieder für die Schüler der Meßkircher Schulen und die Grundschulen aus Sauldorf, Rohrdorf, Leibertingen und Wald. Am 17. März 2020 wurde das Hallenbad im Zuge des Corona-Lockdowns geschlossen. Gerade mal fünf Monate nach der Wiedereröffnung nach der zweijährigen Sanierungszeit hieß es erneut: „Türen zu“.

Für den Betrieb des Hallenbades gilt die Corona-Verordnung für Bäder und Saunen. Das Hygienekonzept von Schwimmmeister Kai Mägerle war nach einem Vor-Ort-Termin mit der Gesundheitsbehörde und wenigen Anpassungen genehmigt worden. Für den Besuch im Hallenbad gelten viele der bekannten Hygieneregeln wie Abstand halten oder Hände am Eingang desinfizieren. Bis zur Dusche ist das Tragen einer Alltagsmaske Pflicht. Die Schulklassen nutzen nur die eine Hälfte der Sammelumkleiden, nachfolgende Klassen die andere Hälfte.

Auf einer Tafel im Eingangsbereich sind die Hygiene- und Abstandsregeln aufgeführt. Bis zur Dusche gilt die Maskenpflicht. | Bild: Sandra Häusler

Während des regulären Badebetriebes sind die Sammelumkleiden geschlossen. Für den Besuch im Hallenbad ist keine Online-Anmeldung erforderlich, Badegäste müssen sich jedoch mit ihrer Anschrift registrieren. 31 Badegäste gleichzeitig sind während des Regelbetriebes zugelassen. Die Kontrolle über die Anzahl der Badegäste hat der Schwimmmeister anhand ausgegebener Zahlenkärtchen. Das Kärtchen erhält der Badegast beim Eintreten und gibt dieses beim Verlassen wieder ab.

Drei Mal am Tag werden die Wasserwerte von Schwimmmeister Kai Mägerle kontrolliert. | Bild: Sandra Häusler

Der Kursbetrieb beginnt nun nach und nach. Für die Kursangebote gilt die Corona-Verordnung Sport. Die Anzahl der Teilnehmer der Fitnesskurse wird reduziert. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Krauchenwies-Meßkirch nimmt das Training und die Kurse wieder auf, berichtet Mägerle.

Hallenbad und Öffnungszeiten Das Hallenbad Meßkirch am Feldweg wurde Ende Oktober 2019 nach umfangreicher Sanierung mit Kosten von 2,2 Millionen Euro wiedereröffnet. Das Becken misst 25 mal 12,5 Meter und hat einen Hubbodenbereich. Kinder und Jugendliche zahlen 3 Euro Eintritt, Erwachsene 4 Euro. Seit Juli 2019 ist Kai Mägerle Schwimmmeister des Sport- und Familienbades Meßkirch. Öffnungszeiten: Dienstag, 16 bis 21 Uhr, Mittwoch 15 bis 21 Uhr, Donnerstag 16 bis 21 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr, Sonntag, 8 bis 12 Uhr, Montag und Samstag kein regulärer Badebetrieb.

Von den zehn Duschen ist jede zweite Dusche außer Betrieb gesetzt, um die Abstände zu gewährleisten. Reinigungskraft Svetlana Macesic desinfiziert nach jeder Schulklasse die Kontaktflächen Türknäufe, Duschknöpfe und Handläufe zum Becken. Und die anderen Reinigungstätigkeiten werden in kurzen Intervallen wiederholt.

Regelmäßig werden die Duschen und alle Kontaktflächen von Svetlana Macesic und ihrer Kollegin gereinigt. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln ist jede zweite Dusche ausgeschaltet. | Bild: Sandra Häusler

Während der coronabedingten Hallenbadschließung im März waren die Reinigungskräfte anderweitig in den Liegenschaften der Stadt eingesetzt worden. Nachdem Mägerle das Bad auf Vordermann gebracht hatte, sei er am städtischen Bauhof tätig gewesen, wie er erzählt. Die Corona-Verordnung war bis August gültig, viele Bäder hatten nun die neue Verordnung abgewartet.

Mägerle fragt sich, ob genausoviele Badegäste wie vorher ins Hallenbad kommen werden: „Sind alle heiß drauf, dass das Bad wieder aufmacht, oder sind sie reserviert?“ Als Schwimmmeister ist Kai Mägerle für viele Aufgaben verantwortlich: die Badeaufsicht, Reinigung, Bädertechnik oder Arbeit am PC.

Seit zehn Jahren ist der 43-Jährige aus Wurmlingen als Schwimmmeister tätig und übernahm diese Funktion in Meßkirch im Juli 2019, nachdem Albert Specker in Rente gegangen war. Kurze Hose und T-Shirt sind Mägerles Dienstkleidung. Drei Mal am Tag werden die Wasserwerte kontrolliert.

29 Grad Celsius Wassertemperatur

Mägerle wird im Hallenbad von zwei Reinigungskräften und zwei Rettungsschwimmern in Teilzeit unterstützt. Ein Hallenbad-Vorurteil entkräftet er beim Besuch des SÜDKURIER auch noch: „Es hat sich bei den Meßkirchern so eingeprägt, dass das Badewasser kühl sei“, sagt er und lacht. Er versichere, das Wasser im Becken betrage konstant 29, die Innenraumtemperatur 31 Grad Celsius.