In der Kolumne „Gedanken zum Advent“ teilt diesmal Uwe Reich-Kunkel, evangelischer Pfarrer in Meßkirch, seine Gefühle und Gedanken.

Am Sonntag zünden wir eine weitere Kerze auf unserem Adventskranz an, zuerst im Gottesdienst. Gleiches tun meine Frau und ich dann zuhause, und wir singen dabei „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Ein liebgewonnenes Ritual in der