Meßkirch vor 8 Stunden

Nur wenige Lernlücken bei den Schülern in Meßkirch: Hat das Landleben in der Pandemie für Schüler Vorteile gegenüber dem Leben in der Stadt?

Eltern in Baden-Württemberg haben der grün-schwarzen Schulpolitik im BaWü-Check schlechte Noten gegeben. 73 Prozent gaben an, ihr Kind habe leichte oder größere Lernrückstände. Die Schulleiter in Meßkirch widersprechen. Ist das Leben im ländlichen Raum hier im Vorteil?