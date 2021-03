Meßkirch vor 1 Stunde

Nur Auferstehung wird vor Ort gefeiert: Evangelische Kirchengemeinderat Meßkirch sagt Präsenzgottesdienste ab

Die Inzidenz im Kreis Sigmaringen liegt über 240. In Meßkirch liegt die Inzidenz bei 321. Die evangelische Kirche sagt deshalb in Meßkirch bis zum 18. April alle Gottesdienste ab. Gefeiert wird an Ostersonntag aber eine ökumenische Auferstehungsfeier unter freiem Himmel.