von Julia Lutz

Ein kurzweiliger neuer Schlossführer ist im Dezember im Gmeiner Verlag erschienen. Darin wird die Geschichte des Meßkircher Schlosses beleuchtet. Kulturwissenschaftler Armin Heim beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte und Kulturgeschichte der Heidegger-Stadt und hat auf 64 Seiten Wissenswertes rund um das Renaissanceschloss geschrieben, das das Stadtbild prägt. Das Schloss mit seinen vier Ecktürmen ist neben Jülich das früheste Beispiel für den Kastelltypus, einem vom späten 15. bis zum 17. Jahrhundert weitverbreiteten Bauschema für Burgen und Schlösser. Außerdem ist es die erste regelmäßige vierflügelige Schlossanlage nördlich der Alpen im Stil der Renaissance.

Meßkircher Schlosstyp findet viele Nachahmer

Diesen neuen Schlosstyp, oftmals auch Meßkircher Schlosstyp genannt, setzte Schwarzenberger später auch bei den Verwandten der Zimmern, den Zollern in Hechingen und den Fürstenbergern in Heiligenberg, sowie auch bei den Grafen von Waldburg mit den Schlössern Wolfegg und Zeil um.

In ihm spiegelt sich gleichermaßen das gräfliche Standesbewusstsein wie das humanistisch geprägte Bildungsideal und Selbstbewusstsein seines Auftraggebers, des Grafen Froben Christoph von Zimmern, des Verfassers der berühmten Zimmerischen Chronik.

Das erste Schloss wurde abgerissen

Das Schloss reicht in seinen Ursprüngen in die Jahre um 1400 zurück. Johannes von Zimmern gilt als Erbauer des „alten Schlosses“. Er ließ Bruchsteine von der Burg Benzenberg nach Meßkirch bringen, da vor Ort nicht genügend Steine zur Verfügung standen. Froben Christoph von Zimmern berichtet in der Zimmerischen Chronik von den Umbauten, die sein Onkel Gottfried Werner nach 1520 am alten Schloss durchführen ließ. Drastische Mängel in der Bauausführung führten dazu, dass das Meßkircher Schloss in kurzer Zeit baufällig wurde. Dies gab Froben Christoph auch die Rechtfertigung, das alte Schloss zugunsten eines Schlossneubaus vollständig abzureißen.

Armin Heim hat den neuen Schlossführer geschrieben. | Bild: Julia Lutz

Holz-Kassettendecke ist ein Alleinstellungsmerkmal

Im Jahr 1566 waren alle vier Ecktürme sowie drei der Flügel abgeschlossen, als vierter Flügel blieb ein Altbau, das sogenannte „Schlössle“. Das Schloss enthält mit den ältesten Festsaal der Renaissance in Deutschland (1561) mit der noch originalen Holz-Kassettendecke, bestehend aus 85 einzelnen Elementen. Als Besonderheit gilt die technische Innovation der freitragende Decke, da dadurch der Raum ohne Säulen auskommt.

Erhältlich ist der neue Schlossführer in der Touristinformation Meßkirch für 5 Euro. Der Schlossführer kann nach telefonischer Vorbestellung unter Telefon 07 57 5/2 06 14 22 abgeholt werden. Wegen der Pandemie finden zurzeit keine Schlossführungen statt.