Simon Schmid wird es ernst für die im vergangenen Jahr neu formierte Tanzgruppe des SV Meßkirch. Die Vorbereitungen sind getroffen, die ersten öffentlichen Termine stehen an und einen Namen hat die Formation jetzt auch. Als Alex Hamann, der Vorsitzende des Sportvereins, bei der Hauptversammlung verkündete, dass die Tanzgruppe offiziell Abteilung des SVM ist, war es Abend, kurz vor neun. Die genaue Zeit 20.43 Uhr, ist nun in der Schreibweise „Tanzteam zwanzig43“ der Name der Formation. Als solche steht nun die erste Saison mit sechs Auftritten an. Zweimal ist man bei der Fasnet aktiv, viermal bei Wettbewerben. Dafür wurde zuletzt, mit Ausnahme zwischen Weihnachten und Neujahr, viel trainiert. Jeden Dienstag und jeden zweiten Freitag bittet Abteilungsleiterin und Trainerin Melanie Schatz in der Rohrdorfer Benzenburghalle zum Tanz.

Erstes Training ein großer Erfolg

Schatz war jahrelang in Sauldorf aktiv und kam erst aus einer Partylaune heraus, auf die Idee in Meßkirch was Neues aufzubauen. Über Vorstandsmitglied Maximilian Lipp wurden die Kontakte geknüpft und dann im Sommer die ersten Schritte gemacht. Über 20 motivierte junge Leute fanden sich zum ersten Training ein und blieben auch in der Folge zahlreich bei der Stange. Ein paar gingen zum Studium, weitere suchten andere Herausforderungen.

Tanzteam zwanzig34 Ansprechpartnerin ist Melanie Schatz. Informationen gib es unter www.sv-messkirch.de/Mannschaft/15056/Tanzgruppe oder bei Facebook und Instagram. Training in der Benzenburghalle Rohrdorf ist jeden Dienstag, 19.30 bis 21 Uhr und jeden zweiten Freitag, 19 bis 20.15 Uhr.

Die Formation besteht jetzt aus 16 Tänzerinnen und einem Tänzer. „Er ist praktisch unsere goldene Mitte“ beschreiben die weiblichen Gruppenmitglieder mit einem Augenzwinkern den Stellenwert ihres einzigen männlichen Kollegen.

Der ist seinerseits voll des Lobes über das Team: „Beim Tanzen sind wir professionell, aber außerhalb des Trainings machen wir dann auch öfter was gemeinsam“. Die Tänzerinnen Sarah Weidele und Sophia Strigel loben ebenfalls den Teamgeist und den Prozess, wie die Gruppe zueinander gefunden hat. Da ist von hartem Training die Rede, von Vertrauen zueinander, von Motivation, aber auch von jeder Menge Spaß. Nun fiebert die gesamte Gruppe ihrem ersten Auftritt entgegen. „Inzwischen sind auch unsere Kostüme und das Bühnenbild fertig. Unser erstes Probeschminken haben wir auch hinter uns“, erzählt Melanie Schatz von den Vorbereitungen.

Am Freitag gibt es den ersten Auftritt

Bei einem Showtanz-Wettbewerb „Spandalenballett“ am Freitag, 13. Januar in Geislingen wird sich das „Tanzteam zwanzig43“ erstmals präsentieren. Weitere Auftritte sind am 22. Januar beim Narrenfrühstück in Aftholderberg, am 28. Januar beim Garde- und Showtanzwettbewerb in Frittlingen, am 4. Februar beim Preistanz in Stetten-Haigerloch, am 17. Februar beim Zunftball in Meßkirch und am 11. März beim Showtanzturnier in Randegg.