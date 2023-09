Für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region gibt es eine neue Plattform für Begegnung und Austausch. Ziel der regelmäßig stattfindenden Treffen ist es auch, sich zu vernetzen. Das jüngste Treffen im Gasthaus „Adler“ in Leitishofen, das unter dem Motto Oktoberfest stand, diente vor allem der Unterhaltung.

Anregende Gespräche und Freundschaften

Damit sich die Anwesenden leichter ansprechen konnten, hatte Melanie Wetzel für jeden und jede einen Willkommensgruß und ein Klebeschild mit dem vollständigen Namen sowie dem Namen der jeweiligen Firma parat. In einer kurzen Runde konnten sich die Vertreter der Unternehmen in wenigen Worten vorstellen. Dies förderte das gegenseitige Kennenlernen und bot einen Einblick in die Vielfalt der Geschäftswelt in der Region. Überdies gab es eine Sammlung mit Visitenkarten, aus der sich alle bedienen konnten. Für Ulrike Grundt vom Überlinger Immobilienunternehmen Lebensart am Bodensee sind die Treffen nicht nur geschäftlich interessant, wie sie in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER schilderte. Es gebe inspirierende Unterhaltungen. Und es hätten sich echte Freundschaften entwickelt. Zudem ist für sie ein Termin unter der Woche besser. Da nehme sie den etwas weiteren Fahrweg gerne auf sich. Denn die Treffen der Business Woman in der Bodenseeregion würden meist an Freitagen stattfinden. Solche Termine empfindet sie für ihr Familienleben nicht ideal. Dann doch lieber nach Meßkirch fahren. Und dabei konnte beim Treffen vergangene Woche auch noch das Dirndl aus dem Schrank geholt werden. Gemeinsam mit Melanie Wetzel freute sich Ulrike Grundt, dass es mal wieder einen solchen Anlass gab, um die schicken Dirndl tragen zu können.

Firma präsentiert Neuentwicklung

Dass es bei den Treffen keineswegs steif zugeht, das gefällt auch Christian Bulander und Gabriel Friedmann. Sie sind beide Geschäftsführer des in Hohentengen ansässigen Maschinenbauunternehmens NMH. Das Unternehmen mit seinen rund 120 Beschäftigten gehört nach eigenen Angaben zu den versteckten Champions. Hergestellt werden etwa komplexe Mess-, Prüf- und Montageanlagen. Aktuell hat NMH eine Box auf den Markt gebracht, die an Produktionsmaschinen angebracht werden kann. Sobald etwa der Strom ausfällt, fährt die Box die Maschine automatisch runter. So könne etwa Kühlmittel gespart werden. Das Patentverfahren für diese Entwicklung aus dem eigenen Haus laufe gerade, so Christian Bulander. Während eines zurückliegenden Treffens der Unternehmerinnen und Unternehmer wurde die neue NMH-Entwicklung vorgestellt. Besonders gefällt Christian Bulander, dass aus den unterschiedlichsten Bereichen Firmenchefs und -chefinnen anwesend waren. „In der heutigen Geschäftswelt sind persönliche Kontakte und Netzwerke von unschätzbarem Wert“, sagt Melanie Wetzel. Sie ist Geschäftsführerin der Kreativ Kompanie, die in der Gemeinde Herdwangen-Schönach ihren Sitz hat.

Um Unternehmern die Möglichkeit zu bieten, sich in einer entspannten und lockeren Atmosphäre zu treffen, wurde der Stammtisch Meet & Eat gegründet. Die Idee dazu hatten Melanie Wetzel und Thomas Hager, Geschäftsführer der Hager Umwelttechnik GmbH. Die Treffen von Meet & Eat finden alle acht bis zehn Wochen an wechselnden Orten statt und ziehen zwischen 30 und 80 Unternehmer an. Diese kommen aus der Region, sogar bis aus Lindau. Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die in der Unternehmenswelt aktiv sind und die Gelegenheit nutzen möchten, sich sowohl beruflich als auch privat auszutauschen.

Nächster Termin mit einem Koch

Gelegentlich gibt es kurze Impulsvorträge während den Treffen. Das nächste findet am Mittwoch, 24. Januar 2024, bei der Küchen Neuburger GmbH in Herdwangen-Schönach statt. Dabei wird mit dem Koch Haasi alias Hermann Haas ein dreigängiges Menü gekocht. Das Thema des Abends lautet „Gesunde Mitarbeiter – Gesundheitsprävention.“ Am Donnerstag, 14. März 2024, gibt es wieder einen Stammtisch Meet & Eat im „Adler“ in Leitishofen.

Meet & Eat hat sich als ein unverbindliches Format etabliert, das Unternehmer aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammenbringt. Es biete die Gelegenheit, Synergien zu entdecken, Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Für alle, die an einem der kommenden Unternehmertreffen teilnehmen möchten, gibt es weitere Informationen unter www.meet-and-eat.info.