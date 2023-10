Im April 2024 geht die 72-Stunden-Sozialaktion in die sechste Runde. Ein Koordinierungskreis ist jetzt in die Organisation gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom 18. bis 21. April 2024 sind Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland aufgerufen, innerhalb von 72 Stunden soziale Projekte umzusetzen. Initiator ist laut Mitteilung der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Bei der vergangenen 72-Stunden-Aktion waren allein im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch 27 Jugendgruppen dabei.

„Die 72-Stunden-Aktion lässt die Aktionsgruppen über sich hinauswachsen und verbindet ungemein“, erklärt Jugendreferent Simon Bäurer, der mit seinem Koordinierungskreis die Aktion im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch organisiert. Die Projekte können ganz unterschiedlich aussehen, heißt es: etwa eine Baumpflanzaktion, die Gestaltung einer Grillstelle oder ein Inklusionsmusical. „Während der 72 Stunden können alle Kindern und Jugendlichen ihre Talente einbringen, Herausforderungen annehmen und neue Erfahrungen machen. Das macht nicht nur Spaß, sondern beweist auch, dass junge Menschen die Gesellschaft mitgestalten wollen“, führt Simon Bäurer aus. Jugendgruppen, die vom 18. bis 21. April 2024 mit anpacken wollen, können sich ab sofort anmelden. Anmeldungen unter www.72stunden.de.

Für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch hat der Koordinierungskreis seine Arbeit aufgenommen. Aufgabe des „KoKreises“ ist das Planen der Aktionen auf Dekanatsebene und damit die Koordination der zahlreichen Aktionsgruppen. Zu den weiteren Aufgaben des KoKreises zählen das Entwickeln von möglichen Projektideen für die Aktionsgruppen, die Begleitung der Gruppen vor und während der Aktion sowie die Ausrichtung von Veranstaltungen auf Dekanatsebene, wie etwa des Übergabetermins zum Aktionsstart. In der Erzdiözese Freiburg werde die Aktion vom BDKJ gemeinsam mit den jugendpastoralen Teams vor Ort organisiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe die Schirmherrschaft übernommen. SWR3 werde die Aktion als Aktionsradio begleiten.