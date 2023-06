Das Jubiläumsfest des Musikvereins Rohrdorf am Wochenende 24./25. Juni soll ein kleines Jubiläumsfest sein, betont Vorsitzende Elke Bauer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das langjährige Bestehen geht auf das Jahr 1871 zurück, als zwei Wochen nach dem Kirchweihsonntag die ersten Aktivitäten für ein gemeinsames Musizieren von Bernhard Stier, Josef Sieger, Rudolf Schüle, Rupert Jung, Xaver Netzer und Karl Riester begannen. Eine Musikgesellschaft wurde erst 1873 gegründet, wie aus alten Unterlagen hervorgeht. Dass das Musizieren über die Jahre hinweg große Begeisterung im Dorf fand, war der besondere Anlass, dass 1893 die Rohrdorfer Musikanten ihren ersten Dirigenten bekamen, den ehemaligen Stadtpolizisten aus Meßkirch, Karl Huber, wie in der Vereinschronik erwähnt ist.

Der Verein stand immer wieder vor Anfängen

Sehr rege und abwechslungsreich waren die 150 Jahre beim zwischenzeitlichen Musikverein. Wobei nach den Kriegsjahren 1914/18 wie auch 1939/45 für den Verein immer wieder ein Neubeginn war, da die Kapelle aktive Musiker im Krieg verlor. Die Begeisterung nach den Kriegsjahren, wieder eine eigene Musik im Dorf zu haben, war ein Erfolg von Josef Sieger, der sich 1919 als Dirigent um den Fortbestand bemühte.

Viele wechselvolle Jahre

In all den Jahren waren es Musiker, die ihre Freude an der Musik hatten und sich um die örtlichen Veranstaltungen und kirchlichen Feste bemühten. Auch als per Rundschreiben vom 27. September 1937 nach der Machtergreifung der damaligen Musikgesellschaft Rohrdorf vom „Reichsmusikgau Baden“ empfohlen wurde, an kirchlichen Anlässen nicht aufzutreten, wurde dem nicht Folge geleistet, was laut einem Beschluss in der Generalversammlung festgehalten wurde. Das Gegenteil war der Fall. Kirchenfeste wie auch Kirchenkonzerte in der Peter und Paul geweihten Dorfkirche, die 1712 bis 1715 in der Dorfmitte erbaut wurde, fanden unter großer Begeisterung der Einwohner statt.

Das Bild zeigt ein historisches Dokument aus dem Jahr 1925. | Bild: Karl Mägerle

Elke Bauer ist seit 2009 Vorsitzende

Einvernehmlich ist die Musikkapelle seither aktiv, damit das kulturelle Gut im Dorf beibehalten und gefördert wird – etwa bei weltlichen Feiern, Hochzeiten, Tanzveranstaltungen und während der Dorffastnacht. Bei der Gründungsversammlung am 18. März 1948 wurde der Verein in der jetzigen Form unter dem Vorsitzenden Wilhelm Huggle beschlossen. Die Vereinsführung wie auch die Dirigententätigkeit hat sich immer wieder geändert und auch der Bestand an Musikanten war sehr unterschiedlich, wie aus der Vereinschronik hervorgeht. Sehr beständig war die mehr als 40-jährige Tätigkeit von Hans-Peter Elgaß, der den Dirigentenstab 2010 an Alois Kille abgab. Elke Bauer hat seit 2009 als erste Frau den Vorsitz im Verein inne und ist zudem aktive Musikerin.

Die Musikkapelle Rohrdorf beim Kirchenkonzert 2018. Gern tragen die Aktiven mit Auftritten zum Gelingen kirchlicher und weltlicher Anlässe bei. An dieser Tradition wird nicht gerüttelt. | Bild: Karl Mägerle

So wird am Wochenende gefeiert

In den Vorbereitungen zum Jubiläumsfest war der Wunsch im Vorstandsteam, ein kleines Jubiläumsfest zum 150-Jährigen zu veranstalten. Bei Jung und Alt aus den Reihen des Dorfes wie auch bei den anwesenden Musikvereinen und den Gästen aus nah und fern soll Freude aufkommen. Der persönliche Wunsch von Elke Bauer über die zwei Festtage ist, „dass alle gute Laune haben, schönes Wetter ist und das Fest gut verläuft“. Auftakt ist am Samstag, 24. Juni ab 18.30 Uhr bis etwa 19 Uhr mit einem Sternmarsch von acht Musikkapellen aus vier Richtungen zum Festzentrum der Benzenburghalle, wo anschließend das Gesamtorchester spielt. Die Straßen Am Hofäcker, Feldherrnstraße und Panoramaweg sind – soweit es den Umzugsweg betrifft – von 18 bis 19.30 Uhr gesperrt. Mit einer stimmungsvollen Blasmusikparty geht es in der Halle weiter mit „Hoim@sound-einfach böhmisch“ und „Deienmooser Gretleband.“ Der Eintritt bis 20 Uhr ist frei, danach sind 5 Euro zu bezahlen.

Frühschoppenkonzert mit Alphornbläsern und Musikkapelle

Am Sonntag, 25. Juni gibt es ein Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Buchheim. Auch die Gruppe der Alphornbläser aus Meßkirch kommt. Sie feiert ihr 30-Jähriges und ist gern gesehen in der Teilgemeinde von Meßkirch. Nachmittags spielen die Musikfreunde aus dem benachbarten Kreenheinstetten und zum Ausklang spielt die Musikkapelle Winterspüren. Die Bewirtung übernimmt die Jubiläumskapelle Rohrdorf mit Unterstützung der Rohrdorfer Vereine. Sollte das Wetter am Sonntag schön sein, wird die Veranstaltung im Freien vor der Halle stattfinden. Für die Kleinen wird neben einer Hüpfburg und Kinderschminken noch ein großer Sandkasten bereit stehen.