Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstag einen Großeinsatz von Feuer und Rettungskräften gegen 13.30 Uhr in Mühlheim ausgelöst. Einsatzort war die Grubenstraße, in der Nähe der Realschule. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, informiert die Polizei in einer Mitteilung. Eine Bewohnerin des Hauses erlitt durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Der Brand in der Wohnung führte dazu, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff und diesen teilweise zerstörte.

Großer Schaden am Mehrfamilienhaus

Die Wohnung im Dachgeschoss wurde ebenfalls durch das Feuer stark beschädigt. Der Schaden am Gebäude dürfte sich auf rund 200 000 Euro belaufen, teilt die Polizei weiter mit. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Mühlheim, Fridingen, Tuttlingen und Spaichingen sowie der Rettungsdienst und das THW zur Gebäudesicherung im Einsatz. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, durch die Gemeinde konnten für die Hausbewohner anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.