von Julia Lutz

Die Holzbrücke, die im Sassenagegarten über den Mettenbach führt, hat ihre besten Zeiten hinter sich. Zeit und Wetter haben ihre Spuren hinterlassen. Die Brücke wird rege genutzt, da der Sassenagegarten ein beliebtes Naherholungsziel für die Meßkircher Bürger ist. Die Holzbalken der Tagekonstruktion sind morsch. Die Oberbelag-Bohlen mussten bereits mehrfach ausgetauscht werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei Regen wird die Brücke, die in der Nähe des Abenteuer-Spielplatzes ist, zur gefährlichen Rutschpartie.

Die Holzbrücke in der Nähe des Abeteuer-Spielplatzes im Sassenagegarten ist marode und soll erneuert werden. | Bild: Julia Lutz

Neue Brücke soll witterungsbeständig sein

Bereits im November hat der Gemeinderat beschlossen, eine Brücke mit moderner Stahlkonstruktion zu errichten und die bisherige Brücke abzureißen. An der Seite werden Seitenwangen aus Cortenstahl angebracht, die als Geländer dienen, aber vor allem das Gesamttragwerk stützen. Die Brücke wird in Rost-Optik gestaltet sein und ihr Aussehen durch Witterungsbeständigkeit nicht mehr wesentlich verändern.

Keine Abstützungen im Bachbett

Die neue Brücke soll auf Trägern gelagert werden und ohne Abstützung im Bachbett den Mettenbach überspannen. Dadurch soll der Abfluss des Baches nicht mehr eingeschränkt sein. An den jetzigen Holzbalken verfangen sich Äste und Unrat. Die Unterkante der Träger wird der Höhe der jetzigen Brücke angepasst, um keine Querschnittsverjüngung des Bachlaufs zu schaffen. Die erste Kostenschätzung eines Anbieters belaufen sich inklusive Ingenieurleistungen, Autokraneinsatz, Demontage und Fundamentierung auf knapp 45 000 Euro. 48 000 Euro sind im Haushalt eingeplant. Der Gemeinderat wird in seiner öffentlichen Sitzung am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr in der Stadthalle unter anderem über die Realisierung beraten.