In zeitaufwendiger und filigraner Millimeterarbeit – fast ein wenig, wie beim Pralinenmachen – setzte Markus Brecht das rund 1400-teilige Riesenrad „Jupiter“ zusammen. Alles für die perfekte Landschaft um seine Modelleisenbahnstrecke herum. Denn nur drei Stockwerke über der Traditionsbackstube hat das Hobby des Konditors mittlerweile eine stattliche Größe angenommen: Dutzende Meter Modellschienen, eine Gebirgslandschaft und eine ganze Kleinstadt sind bereits verbaut.

In seiner Freizeit widmet sich der Konditormeister Markus Brecht gerne seinem Hobby, den Modelleisenbahnen. | Bild: Hannah Senftleber

Alles nahm 1952 seinen Lauf, als Hermann Brecht, Markus Brechts Vater, als Kind seine erste Modelleisenbahn erhielt. Schnell kamen dann weitere Gebäude und Loks hinzu. Markus Brecht, den kurzer Hand auch das „Eisenbahn-Fieber“ gepackt hatte, fing dann vor etwa fünf Jahren an, drei Räume im Obergeschoss der Konditorei „Brecht“ in der Hauptstraße zu verbinden und zu einem großzügigen Raum nur für die Modelleisenbahnen umzubauen. Mittlerweile ist auf hüfthohen selbstgebauten Tischen eine ganze Eisenbahnlandschaft in wochenlanger Eigenleistung entstanden.

Anlage komplett digital steuerbar

Früher noch analog, ist die Anlage der Brechts heute komplett digital steuerbar. Mit dem Laptop, einem Tablet und sogar dem Smartphone ist es Markus Brecht möglich, jede Weiche und jeden Zug geschickt über Brücken und durch Tunnels zu manövrieren. Hermann Brecht selbst lässt seinem Sohn hierbei gern den Vortritt. „Die ganze moderne Steuerung ist zu kompliziert, das ist nichts mehr für mich“, gibt er während des Besuchs des SÜDKURIERS zu.

Modellbau Faller Die Modellbaufirma Faller hat ihren Sitz in der Schwarzwaldgemeinde Gütenbach. Das Unternehmen durchlief viele Höhen und Tiefen. Zuletzt blieb der befürchtete Einbruch durch die Corona-Krise aus. Denn laut Geschäftsführer Horst Neidhard nahm der Onlinehandel beträchtlich zu. Gegründet wurde die Firma Faller 1946. Nach Unternehmensangaben werden jährlich gut 1,2 Millionen Euro Modellhäuschen gebaut. Die Faller-Belegschaft umfasst 91 Mitarbeiter. (sk)

Markus Brecht hingegen heißt die Umstellung gut „Es ist wichtig, mit der Zeit zu gehen“, erklärt er und unterstreicht damit das Ziel von Marken wie „Märklin“ und „Faller“ auch weiterhin im Gespräch zu bleiben und nicht als altmodischer Zeitvertreib abgestempelt zu werden. Wobei das Einrichten des Schienensystems im Computerprogramm tatsächlich eine kleine Wissenschaft für sich ist und viel Zeit in Anspruch nimmt.

Zwei Meter langer „Orientexpress“

Zu den technischen Daten der Anlage in der Hauptstraße lässt sich außerdem sagen, dass sie eine sogenannte H0-Anlage ist, somit einen Maßstab von 1:87 hat und die Kunststoff-Schienen mit einem Drei-Leiter-System geführt werden. Die größte Lok in der umfassenden Sammlung der Brechts ist der „Orientexpress“ mit einer beeindruckenden Gesamtlänge von etwa zwei Metern.

Das Riesenrad „Jupiter“ war laut Markus Brecht im Aufbau am kompliziertesten und zeitaufwendigsten. | Bild: Hannah Senftleber

Auch unter den Gebäuden befinden sich neben dem anfänglich erwähnten Riesenrad einige imposante Stücke, die übrigens auch selbst von Markus Brecht in seinem kleinen „Bastelzimmer“ zusammengebaut und geklebt werden. Flächenmäßig am größten ist derzeit eine Miniaturversion des Klosters Bebenhausen. Das Original wurde für einen detailgetreuen Nachbau extra mit einer Drohne abgeflogen.

Anlage wird nie ganz fertig

Bereits seit fünf Jahren basteln Brechts an der perfekten Eisenbahnlandschaft in dem eigens für diesen Zweck eingerichteten Zimmer. Zig Meter Schienen wurden hier schon verbaut. | Bild: Hannah Senftleber

Doch fertig ist die Anlage noch nicht. Wie Markus Brecht, der hauptsächlich für die Entwicklung und den Weiterbau verantwortlich ist, erklärt, „ist man nie ganz fertig“. Das sei aber auch der Reiz daran. Man habe immer etwas zu tun und könne je nach eigenem Geschmack etwas individuell verändert – Langeweile entsteht hier also nicht. Dies sei möglicherweise auch ein Grund warum die Nachfrage nach Modelleisenbahnen seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen ist, so Brecht. Die Leute hätten mehr Zeit neben einem vergleichsweise eintönigen Bürojob auch mal etwas kreativeres zu machen. Brechts persönlich fehlt jedoch aus Berufsgründen die Zeit, sich intensiv mit der Anlage zu beschäftigen, jedoch versucht der Juniorchef immer, noch ein wenig Freizeit für den weiteren Ausbau zu finden.

Mit seinem Hobby verbindet besonders Hermann Brecht viele Erinnerungen aus der Kindheit. Damals stieg er noch selber am Meßkircher Bahnhof in die Dieselloks ein, um zur Schule zu kommen und auch seine Familie bezog damals viele Lebensmittel für ihre Bäckerei, die über den Schienenverkehr angeliefert wurden. Umso schöner sei es für ihn, dass die Ablachtalbahn nun wieder in Betrieb genommen werden soll und das Thema Eisenbahn auch in Meßkirch wieder präsent werde.

Besichtigungen sind möglich

Wie Vater und Sohn während des Gesprächs mit dem SÜDKURIER erklärten, könnten sich interessierte Bürger gerne jederzeit telefonisch melden, um die Sammlung und die Anlage der Brechts auch persönlich anzuschauen.