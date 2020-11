Meßkirch Nur für Abonnenten vor 20 Stunden

Mit der „Burgeria“ durch die Corona-Krise: Eventveranstalter Christian Biehler sattelt um

Die Veranstaltungsbranche ist derzeit wegen der Pandemie am Boden. Doch der Eventveranstalter und DJ gibt nicht auf und ist am Grill statt am Mischpult aktiv.