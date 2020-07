Meßkirch vor 1 Stunde

Metzgermeister Harry Knoll aus Meßkirch gibt Einblicke in seinen Betrieb und erklärt, warum er von den Geschäftsmethoden von Großschlachtereien nichts hält

Die Schweine und Rinder, die Harry Knoll in seinem Betrieb in Meßkirch verarbeitet, kommen aus der Region. Bis vor einigen Jahren hat er noch selbst geschlachtet, mittlerweile arbeitet er mit den Schlachthöfen in Mengen und Singen zusammen. Im Gespräch erzählt er, was die Arbeit in kleinen Betrieben von der in Großschlachtereien unterscheidet.