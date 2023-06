starteten für den TV Meßkirch jüngst beim Kinderturnfest des Hegau-Bodensee-Turngaues in Rielasingen, informiert der TV in einer Mitteilung. 380 Kinder aus vielen Vereinen waren am Start. Für die TV-Mädels war dies nach Gründung der neuen Geräteturnleistungsgruppe im Oktober der allererste Wettkampf überhaupt. In der Altersklasse Jahrgang 2016 gelang Ida Joos mit 41,65 Punkten der Sprung aufs Bronzepodest. Ella Schank durfte sich über die Goldmedaille freuen (42,35 Punkte). Eine weitere Goldmedaille konnte sich Emily Töfferl im Wettkampf des Jahrgangs 2010 erturnen. Sie ließ der Konkurrenz keine Chance und gewann überlegen mit über zwei Punkten Vorsprung. Bild: TV Meßkirch