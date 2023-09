15 Schülerinnen und Schüler der Zimmern-Realschule und des Martin-Heidegger-Gymnasiums hatten gemeinsam mit zwei Lehrkräften die lange, gut 20 Stunden dauernde Reise unternommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach der Ankunft in Osaka gab es dort zunächst eine Stadtbesichtigung. Eine Woche lang konnten die Meßkircher Schülerinnen und Schüler dann in Kahoku den Unterricht an einer Schule erleben und bei Ausflügen die japanische Kultur kennenlernen sowie am japanischen Familienleben teilnehmen. Für 2024 ist geplant, dass eine japanische Jugendgruppe Meßkirch besuchen wird. Bild: Realschule