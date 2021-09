Meßkirch vor 3 Stunden

Meßkircher Kreutzer-Chor darf kostenfrei im Schloss proben

Bilanz zog der Kreutzer-Chors in seiner Hauptversammlung: wegen Corona keine Auftritte in 2020, aber die Finanzlage ist noch nicht dramatisch. In den kommenden Monaten stehen die Schubert-Messe und Haydns Schöpfung auf dem Programm.