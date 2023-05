Der Aufstieg ist geschafft: Die Handballer des Meßkircher Turnvereins (TVM) spielen in der kommenden Saison in der Landesliga Süd. Mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen holten sich die Meßkircher Handballer den Meistertitel der Bezirksklasse Hegau/Bodensee. Das Spiel endete 24:15 für die TVM-Spieler. Für den Verein war dieser Saisonabschluss ein großer Erfolg. Zuletzt hatten die Meßkircher einen Meistertitel in der Spielzeit 98/99 erlangen können, wie Markus Lange für die Handballabteilung des TVM mitteilt. Der TVM ist nun wieder überregional auf der Handball-Landkarte vertreten. In der Landesliga Süd sei das Ziel der Klassenerhalt.

Trainer Thomas Fehrenbacher gilt als Garant für den Erfolg der Meßkircher Handballer. | Bild: Julia Lutz

Bereits vor Beginn der Saison habe der TVM durch die Verpflichtung von Trainer Thomas Fehrenbacher, selbst ehemals Spieler der dritten Handball-Liga, ein Ausrufezeichen gesetzt, so Markus Lange. „Ein besserer Tabellenplatz als in der Vorsaison,“ hatte der neue Trainer zu Beginn der nun abgeschlossenen Saison ausgegeben.

Durch eine lange Vorbereitung, inklusive Trainingslager im Schwarzwald, sei der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt worden. Durch Siege gegen den Lokalrivalen aus Pfullendorf und den Landesliga-Absteiger aus Allensbach/Dettingen konnte sich das Meßkircher Team an der Tabellenspitze festsetzen. Niederlagen gegen beispielsweise die vierte Vertretung der HSG Konstanz seien zwar schmerzhaft gewesen, hätten aber weder die Mannschaft noch die Fans aus der Fassung gebracht.

Alle Heimspiele gewonnen

In der Meßkircher Stadthalle, „ligaweit bekannt, gar gefürchtet“, so Markus Lange, habe es bei Spielen der TVM-Handballer immer eine hitzige Stimmung geben und die Zuschauer hätten das Heimteam immer frenetisch angefeuert. Die Halle sei bei jedem Heimspiel gut gefüllt gewesen. Dies sei sicherlich auch ein Grund dafür, dass der TVM in jedem seiner in heimischer Halle ausgetragenen Spiele am Ende als Sieger vom Feld ging. Die Begeisterung für den Handball sei von Spiel zu Spiel gewachsen.

Als Tabellenführer nach Salem angereist, konnten die Meßkircher am vergangenen Samstag mit einem Sieg im letzten Spiel dieser Saison die Meisterschaft klar machen. Rund 60 Fans waren mitgereist. Groß war am Ende die Freude, als das Spiel bei einem Stand von 24:15 für den TV Meßkirch abgepfiffen wurde. Langjährige, verdiente Spieler hätten Freudentränen in den Augen gehabt, lagen sich in den Armen und feierten, gemeinsam mit den mitgereisten Fans, die so lang ersehnte Meisterschaft.