von Julia Lutz

Zu einer Sonderaktion in besonderen Zeiten lädt das Stadtbistro B 311 am Freitagnachmittag ein. Sie steht unter dem Motto „Jeder bezahlt, was er kann“. Ab 11.30 Uhr können Meßkircher ihr Mittagessen im Stadtbistro Am Stachus abholen und selbst entscheiden, was sie dafür bezahlen möchten. „Wir wollen während der Corona-Pandemie jene unterstützen, die jetzt eine besonders schwere Zeit haben“, sagt Geschäftsführer Helmut Alber gegenüber dem SÜDKURIER.

Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Das Bistro hat erst im September vergangenen Jahres eröffnet und hat sich als neues gastronomisches Angebot bereits gut etabliert. Gewählt werden kann zwischen zwei Menüs, die es aufgrund der aktuellen Bundesverordnung nur zum Mitnehmen gibt. „Wer mehr geben kann, darf natürlich auch mehr spenden“, ergänzt Koch Arthur Böhler.

Das Stadtbistro bietet derzeit Mittagstisch von montags bis freitags. Außerdem kann man an zwei Abenden in der Woche dort Essen bestellen. „Wir machen nur noch 20 Prozent der Essen“, die wir sonst haben, sagt Koch Bernd Ott. Die Mitarbeiter des Bistros befinden sich in Kurzarbeit. Die Hoffnung sei groß, dass man demnächst den Gastronomiebetrieb unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder öffnen könne.

Pizza für Heimbewohner

Das „Etna“ in der Hauptstraße hatte mehrere Wochen komplett geschlossen, bietet aber seit vergangener Woche wieder Essen zum Mitnehmen an. „Es lief am ersten Wochenende ganz gut“, freut sich Inhaber Alessandro Ciadamidaro. Auch er wollte in der Corona-Zeit etwas Gutes tun und hat am Dienstag 18 Pizzen an das Heilig-Geist-Spital für Bewohner und Mitarbeiter gespendet, um einen Beitrag zu leisten. „Wir müssen alle zusammenhalten“, sagt Ciadamidaro, der hofft, dass er sein italienisches Restaurant bald wieder öffnen kann.