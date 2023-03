Zwei Jahre lang wird ermittelt, wie mehr Wohlbefinden für Mitarbeiter und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen geschaffen werden kann. Am Prozess werden die Betroffenen aktiv beteiligt. Gesucht sind nachhaltige Lösungen.

Wie kann man dafür sorgen, dass sowohl das Wohlbefinden der Mitarbeiter, als auch die physische und psychische Gesundheit der Bewohner in einer Einrichtung der stationären Pflege gesteigert werden? Dieser Frage will das Projekt „Prävention in