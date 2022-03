Meßkirch vor 13 Stunden

Meßkirch setzt Zeichen der Solidarität: Protest gegen Putins Angriffskrieg

Rund 60 Teilnehmer setzten am Mittwochabend am Marktbrückle in Meßkirch ein Zeichen der Solidarität. Am Sonntag werden Hilfsgüter am Jahnstadion gesammelt.