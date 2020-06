Meßkirch vor 5 Stunden

Menschen trauen sich erst allmählich wieder in Restaurants: So erleben Meßkircher Gastronomen die Krise

Die politisch verordnete Schließung der Gastronomie Mitte März machte auch bei den Gastronomen in der Region eine schnelle Umplanung erforderlich. Reservierungen wurden storniert, Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen und Gelder aus dem Hilfsfonds beantragt werden. In den ersten beiden Wochen nach der Wiedereröffnung lief der Gastronomiebetrieb nur zögerlich an. Der Abholdienst jedoch wird noch gerne in Anspruch genommen, wie die Meßkircher Gastronomen berichten.