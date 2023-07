Auf ein Versprechen aus dem Jahre 1868 geht die Bittprozession in Menningen zurück. Im Juni 1868 kurz vor der Erntezeit ging ein furchtbares Hagelunwetter über dem Dorf nieder und verursachte große Not. Damals wurde die ganze Ernte vernichtet und große Schäden entstanden an den Gebäuden. Wegen dieser großen Unwetterkatastrophe wurde, wie aus den Überlieferungen bekannt ist, das Gelübde von den katholischen Einwohnern abgelegt, dass jedes Jahr kurz vor der Erntezeit die Hagelprozession zur 14-Nothelfer-Kapelle abgehalten wird.

Dieses Versprechen erhielt später eine Verstärkung durch ein Unwetter am 24. Juni 1906, am „Johannis-Tag“. Die Pfarrkirche in Menningen ist dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht. Am Nachmittag diesen Tages während der feierlichen Andacht ging wieder ein großes und fürchterliches Unwetter über das ganze Dorf nieder und verursachte erneut neben Überschwemmungen auf Flur und Feld große Schäden an den Gebäuden und den Dorfstraßen.

Die damalige politische Gemeinde lies deshalb 1908 an der Hofstatt als Erinnerung an das große Unwetter vom 24. Juni 1906 ein Hagelkreuz errichten, mit der Widmung: „Vor Blitz, Hagel und Ungewitter verschone uns oh Herr“. Seither wird in Menningen vor Erntebeginn um Segen für die bevorstehende Ernte in einer feierlichen Prozession am Hagelkreuz gebetet und bei der 14-Nothelfer-Kapelle ein Gottesdienst abgehalten.

Vikar Francesco Durante sprach das Segensgebet am Hagelkreuz und erinnerte in seinen Worten beim Gottesdienst an der 14-Nothelfer-Kapelle an die Vielfältigkeit der Natur, die Gott geschaffen hat. Mit dem Gebet zu den 14 heiligen Nothelfern und dem Wetter-Segen schloss Vikar Francesco Durante den abendlichen Gottesdienst.