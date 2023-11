Gute Stimmung herrschte bei der Eröffnungssitzung zur Fasnet bei der Fuchszunft im Meßkircher Ortsteil Menningen. Brechend voll war die Zunftstube, als Zunftpräsident Winfried Stengele den dreifachen Narrenruf „Fuchs-Narro“ vorgab und das närrische Volk antwortete.

Unter den vielen Besuchern waren auch der Ehrenpräsident der Fuchszunft, Josef Hägele, und von der Musikkapelle der 89-jährige Ehrendirigent und Ehrenzunftrat Albert Schellinger. Daneben war auch die junge Generation sehr gut vertreten, was Fuchspräsident Winfried Stengele besonders hervorhob.

Mit umfangreichem Dia- und Filmmaterial, unterlegt mit dem „Menninger Fuchsmarsch“ von Zunftratsmitglied Volker Schneider, wurde die Fastnacht 2022/2023 nochmals in Erinnerung gebracht. Nach der Corona-Pandemie hatten sich die vielen Vorschriften allmählich gelöst und das närrische Treiben konnte im Ort wieder Einzug halten. Es gab einen besonderer Dank und Beifall für Volker Schneider für diese bildlich festgehaltenen Erinnerungen.

Präsident Winfried Stengele gab den vielen Gästen einen kurzen Einblick über das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Vereinsjahr, das trotz der misslichen Anfänge durch Corona einen guten Verlauf genommen hatte. Die Fuchszunft zeigte sich bei der Dorffastnacht, wie auch bei den Auswärtsbesuchen immer sehr engagiert und fand dabei zusammen mit der Musikkapelle viel Anerkennung.

Dafür sprach Stengele allen Beteiligten, ob Hästrägern und Musikanten, wie auch den vielen freiwilligen Helfern am Schmotzigen Donnerstag oder beim Bürgerball, seinen besonderen Dank aus.

Als nächste Termine stehen der Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember in Meßkirch mit einem Verkaufsstand an sowie das „Ringpaschen“ am Nachmittag des Silvestertags in der Zunftstube. Am Samstag, 6. Januar 2024, ist die erste öffentliche Dreikönigssitzung in der Zunftstube mit vielen lustigen Beiträgen geplant.