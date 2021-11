Familie Haas aus Meßkirch hat in ihrem Eigenheim Feng-Shui-Elemente umgesetzt. Seitdem fühlen sie sich wohler im eigenen Zuhause.

Ein Aufenthalt im Hotel Atrium in Mainz veranlasste Gabi und Gerd Haas aus Pfullendorf in ihrem Eigenheim Elemente nach der Feng-Shui-Lehre umzusetzen. Das Ehepaar fühlte sich in den Hotelräumen ausgesprochen wohl, konnte dies aber nicht begründen.