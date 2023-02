Die Täter griffen den Geschädigten am Freitagabend angeblich an und wollten ihn schlagen. Seinen Angaben nach, gelang es ihm, den ersten Schlagversuchen auszuweichen, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte, bei dem er und ein Täter zu Boden fielen. Der zweite Täter trat den am Boden liegenden Geschädigten demnach mehrfach an den Kopf. Das Eingreifen von Passanten beendete die Auseinandersetzung und die Täter flüchteten unerkannt. Ein Täter wird als 1,75 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit Jeanshose, schwarzer Jacke und weißen Schuhe beschrieben. Der zweite Täter soll 1,90 Meter groß, schlank und ebenso wie der erste Täter bekleidet sein. Beide sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 0 75 71/10 40) zu melden.