der Meßkircher Grafen-von-Zimmern-Realschule fuhren nach den Pfingstferien in die englische Hauptstadt London. Diese freiwillige Studienfahrt werde angeboten, um den Schülern einen Einblick in die englische Kultur zu ermöglichen, wie es in einer jetzt veröffentlichten Mitteilung der Schule heißt. Außerdem können die Schüler ihre bisher erworbenen Sprachkenntnisse in authentischer Umgebung anwenden. Neben dem Erkunden der Stadt und dem Besuch der berühmten Sehenswürdigkeiten, wie Tower Bridge, Big Ben, Buckingham Palace und vielen anderen, war ein besonderer Höhepunkt für die Schüler die Fahrt mit dem Riesenrad London Eye. Von dort hatten sie einen einmaligen Blick über die Großstadt. Außerdem stand noch ein Tagesausflug in die Küstenstadt Brighton auf dem abwechslungsreichen Programm. Die Erlebnisse dieser Fahrt würden den Schülern sicher lange in Erinnerung bleiben. Bild: Schule