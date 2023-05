Die Bilanz der vergangenen zwei Vereinsjahre und Vorstandswahlen stand auf der Tagesordnung des Langenharter Gesangvereins Frohsinn bei seiner 72. Hauptversammlung. Vorsitzende Andrea Bücheler berichtete von den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Doch ein guter Kontakt innerhalb des Vorstands bestand immer, wie aus dem Jahresbericht von Doris Marquart und Sonja Beil zu entnehmen war. Aufgrund der Lockerungen konnte dann wieder ein regelmäßiger Probenablauf festgelegt werden und mit einigen Auftritten bei befreundeten Vereinen kam das Vereinsleben wieder in Schwung, wie Schriftführerin Sonja Beil erinnerte.

Als neue Chorleiterin konnte man 2021 Ingrid Ambil-Kaever, die seit Jahren in Langenhart ansässig ist, gewinnen. Ihre Zusage sorgte für große Freude im Verein. Der Kassenbericht von Günther Beil hatte einen zufriedenstellenden Bestand aufzuweisen, wie der Kassenprüfer Josef Blender der Versammlung bestätigte. Auch die gute Arbeit des Kassierers und des gesamten Vorstands hob er lobend hervor und schlug die Entlastung vor.

Ingrid Ambil-Kaever äußerte sich als neue Chorleiterin sehr zufrieden mit den gesanglichen Leistungen und dem guten Probenbesuch der Sängerinnen und Sänger und versprach, dass neues Liedgut ins Programm aufgenommen werde. Vor den Wahlen nahm die Vorsitzende Andrea Bücheler die Ehrung langjähriger Sängerinnen und Sänger vor, wobei sie in netten Worten neben dem Gesang auch das persönliche Engagement der Geehrten im Verein hervorhob und ein Präsent überreichte. Die Wahlen für die kommenden drei Jahre wurden von Ortsvorsteher Martin Amann geleitet. Vorab dankte er den Chormitgliedern und dem Vorstand für ihre gute Vereinsarbeit und erinnerte daran, dass der gemischte Chor Frohsinn Langenhart für das Dorf ein wichtiger Kulturträger ist. Als neuer Vorsitzender wurde Bernhard Vögtle gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Alois Müller als stellvertretender Vorsitzender, Günther Beil als Kassier, Doris Marquart und Sonja Beil als Schriftführerinnen, Karin Müller als Beisitzerin und Manfred Amann als Vertreter der passiven Mitglieder. Für eine sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen zehn Jahren dankte der stellvertretende Vorsitzende Alois Müller mit einem Blumengebinde Andrea Bücheler, die sich nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.