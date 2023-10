DJs aus Deutschland sowie aus Italien werden Meßkirch am Samstag, 4. November wieder in eine Partystadt verwandeln. Davon ist Christian Biehler überzeugt, der die Veranstaltung „Meßkirch tanzt“ organisiert. Der Termin im Frühjahr war nach Biehlers Angaben zum ersten Mal ausverkauft gewesen. Zehn Lokale hatten sich am 1. April an „Meßkirch tanzt“ beteiligt, am Samstag werden es elf sein. Neu dabei sind der Löwen, die Snooze Café Bar und die Seven Bar. Ab 21 Uhr (Einlass ist jeweils ab 20 Uhr) können Tanzbegeisterte sich bei unterschiedlichsten Musikprogrammen vergnügen. Für 3 Uhr am Sonntag ist das Ende der Veranstaltung angesetzt. Eintrittsbändel kosten im Vorverkauf (endet am 3. November) 10 Euro in allen beteiligten Lokalen. An der Abendkasse müssen 12 Euro bezahlt werden. Für „Meßkirch tanzt“ kann der SÜDKURIER erneut zehn Freieintritte verlosen – siehe Kasten auf dieser Seite.

Im Zunfthaus wird DJ Favy aus Südtirol auflegen. Seit dem vergangenen Jahr habe er in der Apreski-Szene Fuß gefasst und begeistere sein Publikum mit einer Mischung aus klassischem und modernem Apreski-Sound, wie es in seiner Ankündigung heißt.

wird DJ Favy aus Südtirol auflegen. Seit dem vergangenen Jahr habe er in der Apreski-Szene Fuß gefasst und begeistere sein Publikum mit einer Mischung aus klassischem und modernem Apreski-Sound, wie es in seiner Ankündigung heißt. Im Grünen Baum wird der in der Region bekannte DJ Kaufe (Jürgen Kaufmann) wieder für Stimmung sorgen. Inzwischen wird er als „All-Mixed-Up-DJ“ auch für Großereignisse, wie zum Beispiel Narrentreffen gebucht.

wird der in der Region bekannte DJ Kaufe (Jürgen Kaufmann) wieder für Stimmung sorgen. Inzwischen wird er als „All-Mixed-Up-DJ“ auch für Großereignisse, wie zum Beispiel Narrentreffen gebucht. Im Speckbrettle sei gute Laune mit dem erfahrenen DJ Elle Programm. Von Abba bis Zappa, über die Beatles, die Rolling Stones und deutsche Klassiker von Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg werde alles gespielt, was zum Tanzen anregt.

sei gute Laune mit dem erfahrenen DJ Elle Programm. Von Abba bis Zappa, über die Beatles, die Rolling Stones und deutsche Klassiker von Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg werde alles gespielt, was zum Tanzen anregt. Im Snooze Café Bar (im Netto) wird DJ Fettnan aus Stuttgart für Musik aus den 80er-Jahren sorgen. Der DJ mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bringt Classic-Sounds auf Vinyl mit, wie es heißt.

(im Netto) wird DJ Fettnan aus Stuttgart für Musik aus den 80er-Jahren sorgen. Der DJ mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bringt Classic-Sounds auf Vinyl mit, wie es heißt. In der Seven Bar wird House und Techno zu hören sein. Der Ulmer DJ und Produzent Nico Bulla, der hier gastiert, produzierte mit seinem Duoprojekt „Eins Tiefer“ in Berlin Musik für illustre Labels. Sein letztes Release „Machine Dance Work“ brachte er auf dem Leipziger House Label „O‘rs“ heraus – ein verspielter Mix aus House und Techno.

wird House und Techno zu hören sein. Der Ulmer DJ und Produzent Nico Bulla, der hier gastiert, produzierte mit seinem Duoprojekt „Eins Tiefer“ in Berlin Musik für illustre Labels. Sein letztes Release „Machine Dance Work“ brachte er auf dem Leipziger House Label „O‘rs“ heraus – ein verspielter Mix aus House und Techno. Boulevard : Hier wird der Konstanzer Zenemy an den Tabels stehen und Charts und Elektro im Programm haben. Bei ihm würden housige Bässe auf „hast du mal was zum Mitsingen?“ treffen. Er tritt seit rund sieben Jahren in Clubs und auf Festivals auf.

: Hier wird der Konstanzer Zenemy an den Tabels stehen und Charts und Elektro im Programm haben. Bei ihm würden housige Bässe auf „hast du mal was zum Mitsingen?“ treffen. Er tritt seit rund sieben Jahren in Clubs und auf Festivals auf. Holzwurm : David Delane kommt aus Heilbronn und ist German Red Bull 3Style Champion (2018). Bereits 2015 holte er sich beim 3Style den zweiten Platz und gewann ein Jahr zuvor den G.T.A DJ Contest in der Schräglage Stuttgart. Er werde im Holzwurm ein Mash-Up-Set präsentieren.

: David Delane kommt aus Heilbronn und ist German Red Bull 3Style Champion (2018). Bereits 2015 holte er sich beim 3Style den zweiten Platz und gewann ein Jahr zuvor den G.T.A DJ Contest in der Schräglage Stuttgart. Er werde im Holzwurm ein Mash-Up-Set präsentieren. Löwen : DJ Frictions (Martin Welzer) beschreibt sein Mixing so: „70er/80er-Disko-Funk-Nummern kombiniert mit neuen und frischen Retro-Sachen und moderne elektronische Stücke, die in diesen Zusammenhang passen, sowie ein geringer Anteil R‘n‘B und Hip Hop.“

: DJ Frictions (Martin Welzer) beschreibt sein Mixing so: „70er/80er-Disko-Funk-Nummern kombiniert mit neuen und frischen Retro-Sachen und moderne elektronische Stücke, die in diesen Zusammenhang passen, sowie ein geringer Anteil R‘n‘B und Hip Hop.“ Bärenschenke : Gegründet im Jahr 2017 habe sich Rough Town Sound einen Namen in der deutschen Reggae & Dancehall-Szene erarbeitet. Sei es als Clash Promoter des Chiemsee Cup Clash, als Co-Promoter des Champions Clash in Erlangen oder als Juggling Sound bei verschiedensten Festivals.

: Gegründet im Jahr 2017 habe sich Rough Town Sound einen Namen in der deutschen Reggae & Dancehall-Szene erarbeitet. Sei es als Clash Promoter des Chiemsee Cup Clash, als Co-Promoter des Champions Clash in Erlangen oder als Juggling Sound bei verschiedensten Festivals. Metropol : DJ Vinül Junkie aus Heidelberg kombiniere Pop, Rock, Classics, Latin und Club-Classics aus den 1990ern- und 2000er-Jahren durch gekonntes Hip-Hop-Mixing.

: DJ Vinül Junkie aus Heidelberg kombiniere Pop, Rock, Classics, Latin und Club-Classics aus den 1990ern- und 2000er-Jahren durch gekonntes Hip-Hop-Mixing. Beer Bar Bärle: Paul Schreiber aus Balingen alias DJ Paulaner steht schon seit den späten 80er-Jahren an den Turntables. Er hat schon in den Boomzeiten des Hard and Heavy in Rock-Discos aufgelegt.