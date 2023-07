. Ein letzter finaler Schnitt – und die Linde am Saumarkt ist Geschichte. Nach der Fällung wird klar, dass der Stamm nur noch zu 50 Prozent durch das Wurzelwerk gehalten wurde. Der windgeschützten Lage am Saumarkt verdankte die Linde ihr bisheriges relativ langes Leben. Vor der Fällung hatte die Stadt ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt. Dieser hatte zu einer umgehenden Fällung geraten, die das Landratsamt genehmigte. Seitens der Stadt wird nun überlegt, wie der Platz attraktiver, freundlicher, grüner und lebendiger gestaltet werden kann. Es solle ein Platz zum Treffen, Verweilen und Verschnaufen mitten in der Stadt werden. Es werde versucht, Fördergelder für die Umgestaltung zu bekommen, teilte Michaela Schmidt vom Bauamt mit. Bürgermeister Arne Zwick hatte den Gemeinderat eingangs dessen Sitzung am Dienstagabend über die Fällung unterrichtet. dim/Bild: Günther Brender