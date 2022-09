von Karl Mägerle

Die Mitglieder der Langenharter Gruppen und Vereine engagieren sich beim Dorffest und wurden mit viel Lob und guten Besucherzahlen für ihr Engagement belohnt. Alleine am Sonntag kamen über 1000 Besucher zum Fest. Doch nicht nur im Zelt herrschte gute Stimmung, auch auf dem Vorplatz vor dem Gemeindesaal war viel geboten. Die Unterhaltung auf dem Freigelände fand großes Interesse bei den vielen Besuchern.

Ein umtriebiger Tag war das Langenharter Dorffest für Jung und Alt. | Bild: Karl Mägerle

200 weitere Sitzplätze vor dem Zelt

Nach einem leichten Regenschauer am Sonntagfrüh, gab es den ganzen Tag über Sonnenschein. Zur Mittagszeit waren nicht nur die Plätze im Zelt belegt, sondern an die 200 Sitzplätze wurden mit weiteren Garnituren vor dem Zelt aufgestellt, berichtete Ortsvorsteher Martin Amann im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass der Speiseplan von den vielen Besuchern sehr geschätzt war, konnte man zur Mittagszeit feststellen. Besonders das Wildragout mit Spätzle war gefragt, wie auch die frisch gebackenen Dennetle aus dem Lehmofen. Viel Unterhaltung und Wiedersehensfreude gab es beim Dorffest und musikalisch war es die Musikkapelle Rohrdorf, die zum Frühschoppen und über die Mittagszeit für Abwechslung sorgte. Das tolle spätsommerliche Wetter war bestimmt für viele Besucher ein Anlass das Dorffests in Langenhart zu besuchen und bei Kaffee, Kuchen und Torten das kleine Festgeschehen beim Gemeindesaal zu genießen. „Die flotten Grenzler“ sorgten für gute Stimmung bis in den Abend hinein.

Alles im Blick auf der alten Feuerwehr-Drehleiter

Ein Blick von oben auf das Fest ermöglichte die alte Feuerwehr-Drehleiter. | Bild: Karl Mägerle

Das „Oldtimer-Zweirad-Treffen“, das von Christoph Specker organisiert war, fand seine Anerkennung bei den vielen Besuchern, zumal es über 50 Zweiradfahrzeuge (Mopeds verschiedener Fabrikate) aus der Ära der 1950 bis 1970 mit 50 Kubikzentimeter Hubraum zu sehen gab. Eines der bekanntesten, das NSU Quickly in der Originalfarbe lindgrün, Baujahr 1961, wurde sehr bewundert. Wer hoch hinaus wollte, hatte auch in Langenhart die Möglichkeit, mit der alten Feuerwehr-Drehleiter von Manfred Sauter aus der Vogelperspektive einen Blick über das Dorf zu werfen und das Fest von oben zu betrachten.

Leibertingen In Leibertingen wird was geboten: Jahrmarkt, Burgbesichtigung, Drachen-Show und großes Feuerwerk Das könnte Sie auch interessieren

Landjugend organisiert die Festzelt-Party

Bereits am Freitag hatte die Katholische Landjungen (KLJB) Langenhart zu einer Festzelt-Party eingeladen, die von vielen Jugendlichen besucht wurde. Einen geselligen Abschluss gab es am Montag mit dem Feierabendhock, wo sich nochmals viele Gäste einfanden und bei Speis und Trank und Musik von den Vilsinger Musikanten bis spät in den Abend hinein einen fröhlichen Abschluss feierten.