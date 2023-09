Dass die Mitglieder des Turnverein 1862 Meßkirch (TV Meßkirch) bei ihrer Hauptversammlung jüngst fast bis Mitternacht tagten, lag nicht nur an den vielen Punkten auf der Tagesordnung. Ein Antrag sorgte am Ende für eine lange und teilweise hitzige Diskussion. Eine Gruppe von Mitgliedern forderte die Aussetzung der in der vorausgegangenen Hauptversammlung beschlossenen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Die Antragsteller wünschten sich stattdessen individuelle Zusatzbeiträge für die einzelnen Abteilungen des Sportvereins. Während der Versammlung waren außerdem einige Ämter turnusgemäß neu zu wählen. Dabei wurde Joachim Bach als Vorsitzender des TV Meßkirch für weitere zwei Jahre bestätigt.

Noch im vergangenen Jahr waren einige Vereinsaktivitäten von der Corona-Pandemie betroffen. Der Verein konnte aber trotzdem in vielen Bereichen eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. Die Kasse von Kassiererin Saskia Filohn stimmt, was von Kassenprüferin Angelika Albers bestätigt wurde. Auch der Haushaltsentwurf des Vorstandes für das kommende Vereinsjahr fand die Zustimmung der Hauptversammlung. Die Mitgliederzahl des TV Meßkirch ist im vergangenen Jahr stark angestiegen, konnte der Vorsitzende Bach vermelden. Mit aktuell 1054 Mitgliedern hat der TV offenbar die ebenfalls mitgliederstarke Meßkircher Katzenzunft überholt. „Wir sind inzwischen der größte Verein in Meßkirch. Die meisten Zugänge waren im Kinder- und Jugendbereich“, verkündete Bach. Die gestiegenen Mitgliederzahlen stellen den Verein aber auch vor neue Herausforderungen, denn laut Bach bietet manche vom TV Meßkirch genutzte Räumlichkeit nicht mehr ausreichend Platz. „Eine neue Halle wäre natürlich ideal, die kann aber niemand aus dem Hut zaubern“, sagte der TV-Chef.

Eine ganze Reihe an Ehrungen stand ebenfalls an dem Abend auf dem Programm. Viele der zu Ehrenden waren allerdings nicht anwesend. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Angelika Alber und Wolfgang Strobel die silberne, Hans Peter Bickel für 50 Jahre die goldene Ehrennadel aus der Hand des Vorsitzenden Joachim Bach. Zu Ehrenmitgliedern wurden Claus Ketels, Eberhard Krause und Uschi Seider ernannt. Bach lobte ihr hohes Engagement.

Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Vorstand wurden der Vorsitzende Joachim Bach, die Schriftführerin Julia Böhnke und Zeugwart Thilo Illgen in ihren Ämtern bestätigt. Bach kündigt an, dass dies seine letzte Amtszeit sein wird. „Dann müssen wir schauen, dass jemand Jüngeres das Amt übernimmt“, sagte er. Nach längerer Kandidatensuche konnten auch die freien Mandate im Turnrat besetzt werden.

Am Ende sorgte ein Antrag aus dem Umfeld der Badminton-Abteilung für eine lange und zeitweise hitzige Diskussion. Darin wurde gefordert, die zweite Stufe der aktuellen Beitragserhöhung auszusetzen und stattdessen für die einzelnen Abteilungen individuelle Zusatzbeiträge zu verlangen. Insbesondere die Mitglieder von Abteilungen, die Leitungssport betreiben, sollten laut Antragsteller in Zukunft mehr Geld von ihren Mitgliedern verlangen. Der TV Meßkirch hatte in der Hauptversammlung 2022 die Verdoppelung des Mitgliedsbeitrags innerhalb der nächsten zwei Jahre beschlossen – damals mit knapper Mehrheit und ebenfalls nach hitziger Diskussion. Die Verursacher von höheren Kosten sollten diese auch tragen, lautete der Tenor bei den Befürwortern des Antrags. Die Gegner hingegen appellierten an die Solidarität im Verein. Bach sprach sich gegen individuelle Zusatzbeiträge aus. Der Vorsitzende machte darauf aufmerksam, dass eine Zugehörigkeit zu mehreren Abteilungen wie bisher dann nicht mehr möglich sei, außer man würde mehrere Zusatzbeiträge zahlen. Schließlich rechnete die Handballabteilung vor, dass sie zwar für den Leistungssport mehr Geld als die anderen Abteilungen braucht, aber durch Sponsoring auch mehr einbringt und so die anderen Abteilungen mitträgt. Das überzeugte offenbar die Mehrheit der Mitglieder, die am Ende gegen die Aussetzung der Mitgliedsbeiträge und individuelle Zusatzbeiträge stimmte.