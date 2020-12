Neuhausen ob Eck Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Landkreis Tuttlingen will Corona-Regeln verschärfen: Was heißt das für Pendler aus dem Landkreis Sigmaringen?

Am Mittwoch wurden im Landkreis Tuttlingen wieder 67 neue Corona-Fälle gemeldet, am Donnerstag waren es 63 Neuinfektionen. Weil der Inzidenz immer noch über 200 liegt, kündigt Landrat Stefan Bär Verschärfungen der Maßnahmen an, die ab Samstag gelten sollen. Was heißt das für die vielen Pendler, die in Tuttlingen arbeiten und zur Schule gehen?