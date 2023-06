Die Vorbereitungen für „Hänsel und Gretel“ der Laienbühne Engelswies sind abgeschlossen. Nach der Bearbeitung von Karlheinz Komm wird das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm im Freilichttheater hinter der Schule präsentiert. Drei erwachsene Darsteller und acht Jugendliche, die Jüngsten sind acht und neun Jahre alt, werden für Kurzweil und Spannung sorgen.

Suche nach Schauspielern ist nicht einfach

Es war für die Vorsitzende der Laienbühne Anja Erbe mühsam, da zwei vorgesehene gute Darstellerinnen wegen Krankheit absagen mussten. Auch das Interesse der Kinderdarsteller hatte Zeit in Anspruch genommen. Doch letztlich kam eine schöne Truppe zusammen, lobt die Vorsitzende. Mit einem gut leitenden Team Heike Fischer, Elke Klampt, Sandra Sohmer, Christine Stroppel und der Vorsitzenden Anja Erbe wurde zweimal pro Woche gut zusammengearbeitet.

Und das ist die Geschichte

„Hänsel und Gretel“ wohnen mit ihren Eltern in einem Haus zur Miete. Die Vermieterin, die Buchenhofbäuerin, ist sehr geldgierig. Die Familie von Hänsel und Gretel trifft plötzlich ein Schicksal, denn der Vater hackt sich beim Holzspalten ins Bein, sodass er nicht mehr arbeiten kann und auch die Miete nicht mehr aufbringt. Hänsel und Gretel hören ein heimliches Gespräch der Eltern, „dass es ohne Kinder leichter wäre“. So beschließen die Kinder, ihr Zuhause zu verlassen. Beim Lauf durch den Wald gelangen sie an ein schönes Knusperhäuschen und treffen auf die alte Hexe. Sie kommen in große Gefahr... Darsteller: Hänsel (Hanna Frey), Gretel (Nele Bauer), Mutter (Sina Sieger), Vater (Angelina Schwenke), Rabe (Collin Sohmer), Rabe (Marlon Fersch), Taube (Mathilda Ilg), Buchenhofbäuerin (Sandra Sohmer-Klampt), Hexe Christine Stroppel) Backofen (Jakob Kübel).