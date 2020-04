Die Ausstellung „Von Kränen und Heiligen“ in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss mit Arbeiten von Roland Kappel war gerade zwei Wochenenden geöffnet, als die Corona-Pandemie die Schließung notwendig machte. „Das tut mir für Roland Kappel sehr leid“, bekundet Edwin Ernst Weber, Leiter der Kreisgalerie, zumal nach wie vor nicht absehbar sei, wann wieder geöffnet werden kann.

Grundsätzlich werde man sich an die politischen Vorgaben halten, doch sobald es möglich sei, zu den normalen Zeiten öffnen. „Abgesehen von Führungen drängen sich die Leute in der Galerie nicht“, erklärt Weber, sodass ein Mindestabstand ohne Probleme eingehalten werden könne.

Folgeausstellung in der Kreisgalerie soll wie geplant am 26. Juli eröffnen

Die Folgeausstellung mit dem Thema „NS-Unrecht und Widerstand im Spiel der Kunst“ soll nach bisheriger Planung wie vorgesehen am Sonntag, 26. Juli öffnen. Sie zeigt Arbeiten von Karolin Bräg, Eckhard Froeschlin, Bernhard Maier, Nikolaus Mohr und Roland Wilhelm Schmitt. „Die Arbeiten liegen uns bereits vor und sind digitalisiert“, berichtet Edwin Ernst Weber, der mit den Vorbereitungen zum Ausstellungskatalog beschäftigt ist.

Sollte sich die Situation zum Eröffnungstermin noch nicht entspannt haben, gebe es die Möglichkeit, Inhalte aus dem Katalog sowie Abbildungen einzelner Arbeiten über das Internet zugänglich zu machen. „Es bleibt erst einmal bei der Planung dieser und der nächsten Ausstellung, die am 8. November öffnet“, erklärt der Leiter der Kreisgalerie.

Eindrücke der Ausstellung im Internet zu sehen

Gerlinde Wohlhüter von der Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim erklärt: „Die Situation ist vor allem bedauerlich für unsere Künstler.“ Diese hätten Ausgaben, aber im Moment durch die Schließung der Galerien kaum Einnahmemöglichkeiten. Zur jetzigen Ausstellung sind Eindrücke auf der Homepage der Wohlhüters zu sehen. Die Ausstellung, die am Sonntag mit Arbeiten von Andrea und Nikolaus Kernbach eröffnet werden sollte, werde abgesagt, dafür die bestehende Ausstellung mit Bildern von Gabi Streile und Werner Schmidt verlängert.

Die Galerie Wohlhüter hat die Ausstellung mit Werken von Gabi Streile und Werner Schmidt verlängert. Auf der Aufnahme, die vor Corona entstand, betrachtet das Ehepaar Brunhilde und Wolfgang Raiser ein Bild von Gabi Streile zusammen mit Galerist Werner Wohlhüter (Mitte). | Bild: Isabell Michelberger

„Wir können zurzeit ja nicht in die Ateliers gehen, um Arbeiten für die Ausstellungen auszuwählen“, erklärt die Galeristin. Deshalb müssten alle geduldig sein und abwarten, bis die Ansteckungsgefahr gesunken sei. Zeigen jedoch einzelne Personen Interesse, die jetzige Ausstellung zu sehen, sei das durchaus möglich, da die Distanz gewahrt werden könne. Besucher könnten also jederzeit anrufen, sagt Gerlinde Wohlhüter.

Kreative Solidaritätsaktionen in Zeiten der Krise

Während der Krisenzeit entstehen auch kreative und solidarische Aktionen. So stellte Künstler Werner Schmidt, dessen Arbeiten gerade in der Galerie Wohlhüter zu sehen sind, eines seiner Bilder zu Verfügung, um durch den Erlös einen Kulturbetrieb zu unterstützen.

Künstlern fehlt Resonanz auf das eigene Schaffen

Persönlich ist die Zeit des Abstandhaltens keine Drama für Peter Weydemann, der neben seinem Atelier auch eine Galerie in Ostrach-Laubbach führt. Für Künstler sei es bitter, ins Atelier verbannt zu sein, ohne eine Resonanz auf das eigene Schaffen zu erhalten. Da er selbst Künstler ist, könne er dies bestens nachfühlen. Großen Künstlerpersönlichkeiten stünden Wege der Vermarktung offen, die kleinen, selbstständigen hingegen, die von ihrer Kunst leben müssen, die treffe es jedoch hart.

Zu Ausstellungseröffnungen im Atelier Laubbach kommen stets zahlreiche Interessierte zusammen. | Bild: Isabell Michelberger

Kunst per Internet zu betrachten, sei eine Alternative. „Es hat jedoch den Nachteil, dass jemand, der ein Objekt im Internet betrachtet, das Gefühl bekommen kann, er habe es jetzt gesehen“, erläutert Peter Weydemann. „Ein Bildschirm vermittelt aber eine andere Realität.“ Die Tendenz, Dinge nur noch im Netz anzuschauen, nehme zwar zu, doch er merke in seiner Galerie, wie groß der Unterschied der Wahrnehmung sei, wenn Besucher lange vor einem Bild oder Objekt stehen und es betrachten.

Bleibt das Atelier Laubbach das ganze Jahr lang zu?

Normalerweise eröffnet das Atelier Laubbach jeweils Ende des Jahres eine große Ausstellung. „Ich spiele mit dem Gedanken, die Galerie das ganze Jahr zuzulassen“, erklärt der Galerist und Künstler. Die Enttäuschung der Künstler wäre zu groß, wenn aus einer geplanten Ausstellung am Ende doch nichts werde. Die Galerie als solche ist zwar geschlossen, aber sein Atelier, in dem er arbeitet, geöffnet. Einzelne Besucher könnten gerne vorbeischauen: „Ich arbeite mit Freude weiter und freue mich auf Besucher“, betont er.

Einzelne Besucher sind willkommen

Auch in der Galerie im Fehlochhof in Meßstetten-Michelfeld sind einzelne Besucher willkommen. Die Ausstellung mit Kalligrafien von Mahnaz Kazemi, Kaltnadelradierungen von Brigitte Wagner und Flächenätzungen von Helm A. Zirkelbach, die Ende März hätte eröffnet werden sollen, ist aufgebaut. „Kunst wäre so wichtig in diesen Tagen“, erklärt Brigitte Wagner, Galeristin und Künstlerin. Doch die Begegnung mehrerer Besucher darf wegen der Abstandsregeln nicht sein.

Brigitte Wagner zeigt in der Ausstellung in der Galerie im Fehlochhof auch ihre neuesten Kaltnadelradierungen. | Bild: Reinhard Wulf

Spaziergänger hätten wenigstens die Möglichkeit, ihren Skulpturengarten anzuschauen, sagt Brigitte Wagner, die hofft, ab Mitte Mai die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten zeigen zu können. Eine offizielle Eröffnung ist nicht vorgesehen.

„Darüber hinaus haben wir entschieden, die Herbstausstellung auf das neue Jahr zu verschieben.“ Als Künstlerin nutze sie die Phase der Zurückgezogenheit. „Es hat mir einen Power-Schub für die eigenen Arbeiten gegeben“, erzählt sie. Diese seien zu sehen, sobald Galerien wieder öffnen dürfen.