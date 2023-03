Nur den Kopf schütteln kann Doris Gauggel angesichts der starken Rodung einer Böschung nahe der Talmühle. Im Auftrag des Landkreises waren in der vergangenen Woche mehrere Bäume gefällt und mit schwerem Gerät Boden abgetragen worden. Nach den Angaben des Landratsamtes waren diese Eingriffe nötig, um das Magerrasen-Biotop an dieser Stelle zu erhalten. Unterhalb des Biotops verläuft am Grund des kleinen Tals der Heudorfer Bach.

Kritik wird im Gemeinderat unterstützt

Ihren großen Unmut angesichts der aus ihrer Sicht unsinnigen Maßnahme äußerte Doris Gauggel im Rahmen der Sitzung des Meßkircher Gemeinderats am Dienstag. Einst sei der Bereich des Biotops beweidet worden, wie sie vor der Sitzung gegenüber dieser Zeitung sagte. Im Frühjahr seien die Flächen abgeflämmt worden, damit die Wiesen anschließend wieder gedeihen konnten. Der Landschaftsarchitekt Christian Ott, Mitglied der CDU-Fraktion des Gemeinderats, stützte ihre Kritik. Am Ende der Sitzung sagte er, dass die Arbeiten nach seinem Eindruck nicht sehr behutsam erledigt worden seien. Der so entstandene Flurschaden sei wohl größer als der Nutzen.

Bürgermeister wirbt um Geduld

Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick sagte, an Doris Gauggel gewandt, er wisse, dass über diese Pflegearbeiten sehr kontrovers diskutiert werde. Es sehe in diesem Bereich bei der Talmühle gerade aus wie auf einer Mondlandschaft. Aber er kritisierte die Arbeiten letztendlich nicht. Viel mehr warb er darum, sich in Geduld zu üben und darauf zu bauen, dass sich die Natur in diesem Bereich schon wie gewünscht entwickle. Solche Flächen müssten immer mal wieder gepflegt werden, warb er weiter um Verständnis. Wenn dies nicht geschehe, dann gebe es am Ende nur noch Wald. Es sei eine „krasse, aber notwendige Maßnahme“ gewesen. Die Kritik von Doris Gauggel, dass durch den nahe Heudorf liegenden Industriepark schon genug Naturflächen verloren gegangen seien, konterte Zwick mit dem Hinweis, dass durch das Industriegebiet „nur Ackerflächen“ verloren gegangen seien.

Lebensraum ist auf Sonne angewiesen

Auf die Frage des SÜDKURIER, warum dieser Eingriff so massiv nötig gewesen sei, antwortet Adrian Schiefer, Dezernent für Umwelt und Bauen beim Landratsamt Sigmaringen, schriftlich wie folgt: „Dass für den Schutz der Natur Gehölze und Bäume entfernt werden müssen, mag zunächst widersinnig erscheinen. Die seltenen Magerrasen-Arten können jedoch nur mit viel Licht und Wärme dauerhaft überleben. Da der Lebensraum auf volle Sonneneinstrahlung angewiesen ist, ist es bei seiner Wiederherstellung üblich, alle beschattenden Gehölze zu entfernen. Weil ein Großteil des Biotops über viele Jahre nicht entsprechend gepflegt wurde, ist ein massiver Eingriff nötig geworden.“

Zweck der „Instandsetzung beziehungsweise Wiederherstellung“ des bestehenden Biotops sei es vor allem, bestimmte Pflanzenarten zu erhalten, so Schiefer. Diese seien auf die Trockenheit, die Wärme und das besondere Nährstoffangebot angewiesen und dienten als Lebensgrundlage für etliche, teils spezialisierte Insektenarten. Deren Vorkommen wiederum könne nur durch die typischen Eigenschaften dieses Lebensraums gesichert werden. „Magerrasen-Biotope wie dieses sind in Baden-Württemberg stark gefährdet und gesetzlich geschützt“, so Schiefer weiter.

Kleine Ablagerungen von Bauschutt gefunden

Im Bereich des Biotops, das nahe der Talmühle liegt, war offensichtlich in früheren Jahren Bauschutt abgeschüttet worden. Dazu bezieht Schiefer gegenüber dem SÜDKURIER wie folgt Stellung: „Im Vorfeld der Maßnahme wurden ihre Erfolgsaussichten gründlich geprüft. Leider kommt es häufiger vor, dass Flächen, die für Außenstehende ungepflegt erscheinen, für die illegale Entsorgung von Abfall missbraucht werden. Vereinzelt waren auch auf den Flächen nahe der Talmühle kleine Ablagerungen von Bauschutt sichtbar – allerdings bei Weitem nicht so viel, dass die Maßnahme ihren Sinn verloren hätte. So war beispielsweise noch Magerrasen vorhanden, der seit 20 Jahren mühsam von Hand gepflegt wurde.“

Schafen und Ziegen sollen auf dem Biotop weiden

Das Flurstück, auf dem sich das Biotop befindet, gehört der Stadt. Das Areal liegt am Ortsausgang von Meßkirch in Richtung Industriepark, unterhalb der Tuttlinger Straße. Die Arbeiten wurden an zwei Auftragnehmer vergeben, die jeweils einen Abschnitt übernommen haben. Die 5904 Euro je Abschnitt wurden über die Landschaftspflegerichtlinie finanziert, so die Auskunft von Adrian Schiefer. Die Kosten trage damit das Land. Hintergrund der jetzt erfolgten Wiederherstellung war nach Schiefers Angaben eine Begehung anlässlich der Biotopverbundplanung der Stadt Meßkirch im Mai 2022. Dabei sei nicht nur der hohe ökologische Wert der Fläche, sondern auch akuter Handlungsbedarf festgestellt worden. Ein lokaler Landwirt und seine Weidetiere (Ziegen und Schafe) werden das Biotop in Zukunft pflegen, teilt der Dezernent auf Anfrage des SÜDKURIER weiter mit.

Erfolg der Pflege wird kontrolliert

Zur Frage nach einem Monitoring der Maßnahme teilt Schiefer mit: „Bei jeder Landschaftspflegemaßnahme wird nach der Umsetzung kontrolliert, ob die Ziele erreicht wurden – so auch in diesem Fall. Das Landratsamt wird den Erfolg der weiteren Pflege dauerhaft überprüfen und, wenn nötig, die erforderlichen Maßnahmen beziehungsweise den entsprechenden Pflegevertrag anpassen.“

Doris Gauggel hatte vor dem Gemeinderat auch kritisiert, dass die Tierwelt in diesem Bereich jetzt Nachteile hätte. Denn es seien Hecken entfernt worden, die dort bereits seit Jahrzehnten gestanden hätten. Und diese hätten Vögeln immer Schutz gewährt. Und immer wieder würde sie vier bis sechs Rehe dort beobachten.