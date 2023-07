Meßkirch vor 1 Stunde Konfirmation in der Meßkircher Heilandskirche In einem feierlichen Gottesdienst in der Heilandskirche von Meßkirch wurden am vergangenen Sonntag sechs junge Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde konfirmiert.

Konfirmation in Meßkirch. In einem feierlichen Gottesdienst in der der evangelischen Heilandskirche wurden diese sechs junge Mitglieder der Gemeinde konfirmiert: (v.li.) Sarah Schlosser, Alina Hensburg, Marco Schmidt, Carolin Oeß, Maike Kühbauch, Ariana Bruch. Links im Bild die evangelische Pfarrerin Anja Kunkel und Pfarrer Uwe Reich-Kunkel (re.) | Bild: Günther Brender